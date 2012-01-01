Cafe Fessa

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Cafe Fessa, Beşiktaş Çarşı’nın keyifli duraklarından biri olarak zengin menüsü ve estetik bir anlayışla hazırlanmış dekoruyla farkını hissettiren bir mekan

Mekan web sitesinde şöyle tanıtılıyor: “Cafe Fessa, 30 yıla uzanan bir işletmecilik birikimi ile Beşiktaş Çarşı’sındaki tarihi bir binada, kaliteli yemek ve cafe hizmetleri vermek üzere Ekim 2012′de kurulmuş bir işletme. 1800′lü yılların ortalarında yapılmış olan bu tarihi bina, Beşiktaş bölgesindeki Rum mimarisinin en değerli yaşayan örneklerinden birini temsil eder. Ayrıca Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu Hareketi’nin İstanbul’daki önemli bir iletişim ve sevkiyat noktası olarak kullanıldığı bilinmektedir. Cafe Fessa Beşiktaş yeni dekorasyonu ile tarihi kimliği kaybetmeden günümüze uygun hale getirilip, kaliteyi, lezzeti arayanları buluşturan bir mekan olarak hizmet vermeye devam ediyor''

