Zenginleşen dopdolu menüsüyle balık severlere birbirinden farklı ve lezzetli ürünler sunan Dardenia, Mecidiyeköy Ortaklar’da açtığı 6. şubesiyle lezzet tutkunlarının kalbini yeniden fethetmeye hazırlanıyor





Dardenia, Mecidiyeköy Ortaklar’da açtığı 6. restoranıyla hızlı büyümesini sürdürüyor. İstanbul’un en merkezi caddelerinden Ortaklar’da açılan ve İstanbullu lezzet tutkunları arasında heyecan yaratan restoranın mimarisi, Dardenia misafirlerinin eşsiz balık lezzetinin keyfini konforlu ve sıcak bir atmosferde yaşaması için ahşap ve aynalar kullanılarak özenle tasarlandı.Yeni Dardenia Fish&Bread restoranı, balık severleri kendine hayran bırakan tüm Dardenia lezzetlerinin yanı sıra Türkiye’de eşi benzeri olmayan yepyeni menüleriyle de ziyaretçilerine unutamayacakları bir lezzet deneyimi sunuyor. Restoranı ziyaret edenler, sushi’nin anavatanı Japonya’dan şeflerin çok özel tarifleriyle hazırlanan yepyeni sushi menüsü ile Türkiye’de ilk defa sushi’nin zengin ve yeniden yorumlanan tatlarını keşfedebilecek. Yemekleri ziyafete dönüştürecek çok özel lezzetler arasında, Dardenia menüsünün yeni lezzetleri olan Baharatlı Çıtır Kalamar Tava, Wall Street Karidesli Sandviç ve Babakale Kalamar Izgara da var. Ayrıca Mecidiyeköy ve çevresinde genişletilen paket servis ağı sayesinde, balık severler diledikleri zaman Dardenia’nın eşsiz lezzetlerini en sıcak ve taze haliyle kapılarında bulacak.Levrekleri Ege’den, hamsileri Karadeniz’den, lagosları Akdeniz’den, somonları ise Norveç’in okyanusundan gelen Dardenia, tüm lezzetlerini balık aşkıyla ve geleceğe verimli denizler bırakmak arzusuyla hazırlıyor. Ürünlerinde hiçbir katkı maddesi kullanmayan Dardenia, balık ekmek, balık çorbası, kalamar tava, midye tava, fish&chips ve tempura atıştırmalıklar gibi seçeneklerle de her damak tadına hitap ediyor.