St. Regis Brasserie’nin her türlü damak tadına hitap eden Dondurma Aşkına
menüsünde; toz fıstık, çikolata ve çilek eşliğinde kağıt helva arasında
kaymaklı dondurma bulunan kağıt helva, kar ve buz üzerinde orman meyveleri ile servis edilen
Vanilya, Fıstık ve Çikolatalı Dondurma Bar, çikolata ve karamel sos ve antep fıstığının muz dilimleri
Vanilya dondurma ile muhteşem uyumu Banana Split, brandy snaps ve pamuk şeker eşliğinde servis edilen
Lavanta, Türk kahvesi ve karamel dondurma Brasserie Kup, karışık orman
meyveleri, krokan, Oreo kırıntıları, frambuaz soslu çilek, frambuaz ve limonlu
dondurma Berry Merry gibi
yaz günlerini ferahlatacak birbirinden lezzetli çeşitler yer
alıyor.