St. Regis Brasserie, Dondurma Aşkına menüsüyle sıcak yaz günlerine serin ve lezzetli alternatifler sunuyor.

St. Regis Brasserie’nin her türlü damak tadına hitap eden Dondurma Aşkına menüsünde; toz fıstık, çikolata ve çilek eşliğinde kağıt helva arasında kaymaklı dondurma bulunan kağıt helva, kar ve buz üzerinde orman meyveleri ile servis edilen Vanilya, Fıstık ve Çikolatalı Dondurma Bar, çikolata ve karamel sos ve antep fıstığının muz dilimleri Vanilya dondurma ile muhteşem uyumu Banana Split, brandy snaps ve pamuk şeker eşliğinde servis edilen Lavanta, Türk kahvesi ve karamel dondurma Brasserie Kup, karışık orman meyveleri, krokan, Oreo kırıntıları, frambuaz soslu çilek, frambuaz ve limonlu dondurma Berry Merry gibi yaz günlerini ferahlatacak birbirinden lezzetli çeşitler yer alıyor.



