Emirgan ayaklarınızın altında!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

İyi yemek ve güzel müziği birleştiren, şehrin eğlence anlayışını yenileyen La Boom Emirgan'ın terası açıldı

İstanbul’un en güzel manzarasıyla Emirgan’a konumlanan La Boom Emirgan, havaların ısınmasıyla birlikte terasını açıyor. Boğaz’a nazır, şık bir ortamda yemek yiyip, keyifli zaman geçirmek için en iyi alternatifleri sunan La Boom Emirgan, bahar aylarında unutulmaz anlara ev sahipliği yapıyor.



Brunch’la başlayan kahvaltı keyfi, gündüz Executive Chef Fikri Kaya’nın dünyaları dolaşarak hazırladığı yemek menüsüyle devam ediyor. Güneşin batışına karşı yudumlanan içkiler de havanın kararmasıyla yerini şefin lezzetlerine ve terasa kurulan sushi barına bırakıyor.



Haftanın her günü, günün her saatinde geçirilebilecek keyifli dakikalar için La Boom Emirgan’a uğramadan geçmeyin!