Falls in Galata

Şehir içinde gizli bir vaha...

Falls in Galata, yazın bunaltıcı sıcağına şehrin yoğun temposundan uzak, gizli bahçesiyle alternatif oluyor. Mekansal tasarım özelliklerini; 1800’lerin sonunda yapılmış, tarihin izlerini taşıyan binanın mimari izlerinden alan Falls In Galata, Galata’da 7 den 70’e her kesime hitap ederken lezzetli menüsü ve şehrin yoğun temposundan uzak, özel bahçesiyle Galata’ya farklı bir soluk getiriyor. Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan soğuk meze çeşitleri, ara sıcak alternatifleri ve seçme ana yemek seçenekleriyle oluşturulan menü, farklı lezzetleri tatmak isteyenlerin beğenisine sunuluyor. Köfte ve bonfile parçalarıyla yapılan Bodrum Kebabı, İstiridye Soslu Tavuk ve Türk yemekleri denildiğinde akla gelen mantı, mekanın spesiyalleri arasında yer alıyor. Mekanda her gün değişen çorba çeşitlerinin yanı sıra aframbuazlı ve limonlu cheesecake'ler tadılmaya değer.

Tel: 0212 243 19 20