Kendinizi özgür hissedeceğiniz, sıcak ve konforlu bir mekan...

20 yılı aşkın süredir kahvedeki uzmanlığı ve yetiştirdiği dünya şampiyonu baristalar ile uluslararası başarılarıyla tanınan Sam Çeviköz ve ortağı Levent Koçarslan, Federal Coffee Company ile kahve deneyimine yenilikler kazandırıyor.



Avustralya usulü nitelikli kahve kavurma yöntemleriyle, çekirdeklerin doğal tatlarını ve aromasını koruyan, 3. nesil kahve anlayışına yeni bir boyut getiren Federal Coffee Company, Galata'da!

Adres: Galata Kule Meydanı, Şahkulu Mahallesi, Küçük Hendek Sokak, No:7, Beyoğlu/İstanbul

