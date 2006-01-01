Hypnos İstanbul

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İstanbul, İzmir ve Eskişehir’deki mekanları ile adından sözettiren KafePi Group, Beyoğlu’ndaki yeni bar ve gece kulubü Hypnos ile kısa zamanda büyük ilgi çekmeyi başardı

İstanbul eğlence yaşamına 2006 yılında katılan KafePi Group, deneyimini ve yenilikçi tarzını konuklarına her daim hissettiren, keyifli akşamlar için öncelikli adresler yaratmayı başarmış bir işletme. KafePi’nin en yeni üyesi olan Hypnos, Aralık 2013′te Beyoğlu’ndaki tarihi Morio Cantoni binasının işlemeli duvarları arasında kapılarını açarak bu keyfi daha da çoğaltmaya aday. Dünya mutfağından sevilen atıştırmalık tatlar yanında, zengin içki, kokteyl seçenekleri ile Beyoğlu’nun şimdiden en popüler ve iddialı mekanlarından biri konumunda olan mekan yerli ve yabancı müziklerle eğlenceyi sınırsızca yaşatıyor. Bunların yanı sıra Hypnos her hafta kendine özel konseptiyle misafirlerine unutulmaz geceler yaşatıyor.