Raffles İstanbul Zorlu Center’ın içinde yer alan ve yepyeni “Akdeniz Brasserie” konseptiyle misafirlerini ağırlamaya başlayan Rocca, özel iftar menüleri ile Ramazan’ı karşılamaya hazır.

Bahar döneminde Akdeniz konseptiyle yenilenen Rocca, Ramazan ayında fasıl müziği eşliğinde zengin ve lezzetli bir iftar menüsü sunuyor.

Çorba ve iftariyeliklerin yanı sıra humus, acılı ezme, muammara, şakşuka, zeytinyağlı dolma ve Çerkez Tavuğu gibi çok çeşitli soğuk başlangıçlardan böreklere kadar uzanan açık büfenin yanı sıra, ana yemek olarak güveçte kuru fasulye, mantı, kuru patlıcan ve pazı dolma, sarma, patates graten ve fırında kabak gibi farklı damak tadlarına hitap edecek lezzetler de bulunuyor.

Açık büfe iftar menüsünün kişi başı fiyatı; 180 TL

Rezervasyon için: 0212 924 02 00

