Büyükada’nın bakir koyu Viranbağ’da konumlanan Yada Beach Club, İstanbul'dan uzaklaşmadan bir kaçış noktası arayanlar için iyi bir alternatif!

Yada Beach Club, plajı, denizi, özel lezzetlerin sunulduğu restaurantı ve happy hour partileriyle keyif ve eğlenceyi bir arada sunuyor.

Sabah 10.00’dan gece 02.00’ye 180 kişi kapasiteli plajıyla hizmet veren Yada Beach, sabahları adanın huzur veren manzarasında leziz ada kahvaltısıyla güne başlayıp, akşamüzeri gün batımını keyifli müzikler eşliğinde sonlandırabileceğiniz masalsı bir atmosfer...



Gün içerisinde bir şeyler atıştırmak veya içkisini yudumlamak isteyenler için plaja servisi bulunan Yada Beach, akşamları ise Akdeniz mutfağı ve Yada Sushi&Seafood’un en özel lezzetlerini 120 kişilik restoranında sunuyor. Cuma akşamları canlı müzik, hafta sonları DJ eşliğinde özel partilere de ev sahipliği yapacak Yada Beach'e Büyükada iskelesinden kalkan özel ‘’Yada’’ tekneleriyle ulaşabilirsiniz.

