Kahve keyfine zencefil etkisi!

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Sadece kahveleri değil şuruplarıyla da gönülleri fetheden Lavazza, zencefilli özel şurubu ile hazırlanan kahvesiyle kahve tiryakilerine şifa dağıtırken sıra dışı bir kahve aroması da sunuyor..