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Kahve keyfine zencefil etkisi!

Sadece kahveleri değil şuruplarıyla da gönülleri fetheden Lavazza, zencefilli özel şurubu ile hazırlanan kahvesiyle kahve tiryakilerine şifa dağıtırken sıra dışı bir kahve aroması da sunuyor..
Güne kahveyle başlayanlardan mısınız? Yoksa gün kahvesiz geçmez diyenlerden mi? Yanıtınız hangisi olursa olsun; kahve keyfinize şifalı bir dokunuş iyi gidecektir!

Sadece kahveleriyle değil şuruplarıyla da kahve düşkünlerinin tek geçtiği Lavazza; zencefilli kahvesi Latte Dek ile kış günlerinde kendinizi iyi hissettirecek. Sıra dışı ama baskın olmayan aromasıyla leziz bir tadım sunan Latte Dek; zencefilli özel Lavazza şurubu ve light süt ile yapılıyor.

Bir fincan Latte Dek için Lavazza best coffe shoplar sizi bekliyor...


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