Güne kahveyle başlayanlardan mısınız? Yoksa gün kahvesiz geçmez diyenlerden mi? Yanıtınız hangisi olursa olsun; kahve keyfinize şifalı bir dokunuş iyi gidecektir!
Sadece kahveleriyle değil şuruplarıyla da kahve düşkünlerinin tek geçtiği Lavazza; zencefilli kahvesi Latte Dek
ile kış günlerinde kendinizi iyi hissettirecek. Sıra dışı ama baskın olmayan aromasıyla leziz bir tadım sunan Latte Dek; zencefilli özel Lavazza şurubu ve light süt ile yapılıyor.
Bir fincan Latte Dek için Lavazza best coffe shoplar sizi bekliyor...