Kauf

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Gurme şarküteri ürünleri konusunda İstanbul’un en seçkin adreslerinden biri olan Kauf, damak tadına önem verenlerin müdavimi olabilecekleri bir mekan

Almanca “satış” anlamına gelen Kauf, önemli bir kısmını kendi ürettiği gurme ürünlerin ve şarküteri lezzetlerin satıldığı bir mekan. Fakat onu diğer klasik şarküterilerden ayıran birçok özelliği de var. Kauf, ünlü Nupera binasının girişinde sağ tarafta yer alıyor. NuPera’nın gözde restoranı Auf‘un menüsü ile öğle yemeklerinde konuklarını ağırlayan Kauf, modern ama bir o kadar sıcak bir gurme shop olarak tasarlanmış. Kauf’ta aynı zamanda tümü ev yapımı ürünler ile hazırlanan kahvaltı ile güne başlayıp, öğlen “auf” yemekleri ve akşam ise peynir- şarküteri servisine bakabilirsiniz. Kauf yeni bir yer olmasına rağmen, şarküterisindeki ürünlerin yarısından fazlasını kendi üretiyor. Özellikle somon, hindi, nuar, ördek göğsü gibi etler Kauf’un şefleri tarafından fümeleniyor. Peynir çeşitleri ise piyasadaki en iyi tedarikçilerden temin ediliyor ve Türkiye’den bazı yöresel peynirler de mönüye dahil ediliyor. Ayrıca yurt dışından da farklı gurme ürünleri bulmak mümkün. Kauf’ta kalabalıktan uzak ve rafine bir mönü mevcut. Kuzu ciğerleri, kalamarlar, baklagiller, pancarlar Kauf mönüsünde karşınıza bambaşka bir yorumla çıkan lezzetlerden bazıları. Menü hemen hemen her hafta değişiyor. Ayrıca dükkan bölümünden ev yapımı reçel, ekmek, kurabiye, şarküteri çeşitlerinin yanı sıra mutfakla ilgili pek çok ürün satın alınabiliyor.