Keyif, eğlence ve şehir burada!

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Son zamanların en eğlenceli en trend mekanı La Boom. Mekan kışa özel lezzetleriyle mönüsüne yenilikler de kattı. Denemek için geç kalmayın!

İki sene önce açılan mekan ‘bistro&lounge’ konseptini yeme-içme dünyasına rahatlık ve şıklıkla bir arada sunan stil sahibi bir adres. Eğlenceli stilinin detaylarda gizlendiği, DJ’lerin hazırladığı müziklerin gün boyu yemeklere eşlik ettiği mekanın merkezini elbette barı oluşturuyor! Tüm gün boyu vakit geçirilebilecek bütünsel bir anlayışla konuklarını ağırlayan mekanın, mönüsü geleneksel lezzetlerle yenilikçi tatları bir arada sunuyor. Gelelim mekanın kışlık mönüsüne… Mönüsü artık daha yalın, sunumları daha zengin. Yemek çeşitlerini 25 ile sınırlı tutan mekanın her damak zevkine uygun dünya mutfağında, yemeklerin tamamı günlük, barda açan taze kokteyller ise tamamen mevsimlik. Executive Chef Fikri Kaya ve tüm ekibin, dünyayı gezerek keşfettiği yeni tatlardan aldıkları ilhamla hazırlanan yeni mönüde; susamlı bonfile, semizotlu kinoa salatası, patlıcanda kral yengeç, karidesli risotto, ossobucco& parmesan risotto, miso wings gibi lezzetler yer alıyor. Yenilikçi tatlıların başında ise yeşil çaylı creme brulee ve choco pralin geliyor. Mevsimlik malzemelerle hazırlanan kokteyllerine de what’s up doc?’, #la boom ve braveheart’ı ekleyen Mekan, Boğaz’a nazır yemek yiyip güzel zaman geçirmek için birebir. Mekanda belli bir saatten sonra müziğin ritminin yükseldiğini hemen hatırlatalım. Mekanın ünlü müdavimleri arasında Derya Şensoy, Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy, Sinem Kobal, Hadise gibi isimler de yer alıyor.



