Alternatif mekan önerilerini bir platformda toplayan Kupadu, soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak 5 mekan önerisi sunuyor.

Hale Jale Bütün Mahalle-Moda

Hale Jale Bütün Mahalle Kadıköy’ün en işlek sokaklarından biri olan Damacı Sokak’ta. Rengarenk koltukların ve çeşit çeşit aydınlatmaların bulunduğu Hale Jale Bütün Mahalle’de soğuk kış günlerinde sıcak bir atmosfer sizi bekliyor. Ayrıca kahvenizin yanında farklı farklı börek, kek, ufak atıştırmalık ve trileçe, tart, cheesecake gibi tatlılar da burada bulabilecekleriniz arasında.



Unter – Karaköy

Unter, Karaköy Türk Ortodoks Meryem Ana Kilisesi’nin hemen köşesinde yer alan 1960’lı yıllarda yapılmış yığma bir binada yer alıyor. Kahvenize eşlik edebilecek atıştırmalık ve tatlıların yanında Unter, sık sık değişen ve güncellenen menüsüyle de bir hayli dikkat çekiyor.



Montag Coffee - Kadıköy

Almancada pazartesi anlamına gelen Montag, pazartesi sendromuna ilaç gibi gelecek bir mekan. Montag Coffee’de kendi kavurdukları kahve çekirdekleri ile leziz kahvenizi yudumlarken yanında cheesecake, havuçlu kek gibi tatlıları da tadabilirsiniz.



Limonlu Bahçe - Beyoğlu

İstiklal Caddesi‘nden Tophane’ye inerken Fransız Sarayı’nın arkasında yer alan Limonlu Bahçe, şehirden çok uzaklara gitmeden sakinliğe kavuşturacak bir konsepte sahip.







Kropka Coffee – Moda

Moda’nın keyifli atmosferini yansıtan Kropka Coffee soğuk kış günleri için iyi bir alternatif. Kahvenizin yanında atıştırmalık ve tatlı seçeneklerini mutlaka denemelisiniz.



