Yeni albümü "Hediyem"i sevenleri için imzalayacak olan Melis Sökmen, gecenin devamında da en güzel şarkılarını The Galliard'ta seslendirecek.Kokteylleri, özel sunumları ve müzik tercihleriyle Etiler’in vazgeçilmezi olan The Galliard, 20 Haziran Cuma günü saat 20.00’da, usta sanatçı Melis Sökmen’i ağırlıyor. Yeni albümünü “Hediyem”i sevenleri için ilk kez bu özel gecede imzalayacak olan Melis Sökmen, en güzel şarkılarıyla The Galliard’ta benzersiz bir gece yaşatacak.