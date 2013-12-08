Mövenpick Hotel Istanbul'da Beyaz Trüf Mantarı Festivali

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AzzuR Restaurant sizi sonbaharın en lezzetli ritüelini keşfetmeye çağrıyor.

Gastronomi dünyasının pırlantası sayılan, Kasım mucizesi beyaz trüf mantarının unutulmaz lezzetini ve aromasını tam mevsiminde keşfetmeniz için AzzuR Restaurant özel bir menü sunuyor. Mövenpick Hotel Istanbul’un İtalyan Başaşçısı Giovanni Terracciano, İtalya Piyemonte'nin mutfak dünyasına sunduğu en özel hediye olan, toprağın altında doğal olarak yetişen dünyanın en lezzetli ve değerli mantarı beyaz trüf ile hazırlanan lezzetleri çok özel bir menüde bir araya getirdi. 29 Kasım - 8 Aralık 2013 tarihleri arasında AzzuR Restaurant'ı ziyaret ederek beyaz trüf ile sunulan mozzarella fondü, beyaz trüflü parmesanlı risotto, beyaz trüflü rigatoni makarna ve kestaneli polenta eşliğinde servis edilen beyaz trüflü dana scallopini gibi lezzetleri dilerseniz öğlen iş yemeklerinde, dilerseniz keyifli bir akşam yemeğinde tadabilirsiniz.

Rezervasyon için: 0212 319 29 29