İstanbul’un tarihi mekanı Galata’nın muhteşem manzarasında konumlanan “robin’s ”, yeni yılda yeni menüsüyle lezzet seremonisine yeni tatlar eklemeye devam ediyor.





İncelikli yemek anlayışı, samimi ve zarif tarzıyla adından sıkça söz ettiren robin’s, yenilenen menüsüyle yeni yıla girmeye hazırlanıyor. Fransız mutfağı teknikleriyle şefin kendi tarzını yansıttığı menüsünün yanında, robin’s yılbaşı akşamına özel, sürpriz lezzetleriyle de tadına doyulmaz bir yeni yıl akşamı yaşatmak için konuklarını bekliyor.Her damak zevkine hitap eden ve büyük bir titizlikle hazırlanan menüde lezzet yelpazesi giderek genişliyor. Ahtapot, kurutulmuş sucuk cipsi, keçi tereyağlı pilav, levrek, küşleme gibi lezzetlerin yanında, İngiliz kreması ve böğürtlen sorbet ile taçlandırılan sufle ya da creme brulee ise bütün bir yılın tatlı geçmesi için tatlı seçenekleri arasındaki yerini alıyor.Her anı sürprizlerle dolu yeni yılda robin’s; özel olarak hazırlanan yemeklerin lezzetine eklenen muhteşem müziklerle misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Galata’ nın eşsiz manzarasını damağınızda kalacak tatlarla birleştiren bu yemek ve müzik ziyafetini kaçırmayın!