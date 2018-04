"Sahne"de eğlence

Türk Pop Müziği’nin iki dev ismi Serdar Ortaç ve Hande Yener her hafta İstanbul’un en yeni gece kulübünde program yapacak.

İstanbul’un eğlence hayatına 25 Ekim Cuma akşamından itibaren yeni bir renk, yeni bir heyecan geliyor. BVS Group’un yeni mekanı ‘Sahne İstanbul’ Etiler’de açılıyor. Bünyesinde, Günay Restaurant, Nossa Costa, Nanna, Paysage, By Balıkçı, Sait Efendi, Balık noktası, Memnuni, Yeniköy İskele Balıkçısı ile Vassiba Yapım ve İletişim Hizmetleri isimli markaları bulunduran BVS Group, eğlence sektöründe oldukça iddialı. “Sahne İstanbul’, Etiler’de bayramdan sonraki ilk Cuma hizmete giriyor. Mekan, göz alıcı dekoru, ferah oturma düzeni ve en son sistem teknik alt yapısıyla 650 kişiyi ağırlayabilecek kapasitede. Açılış gecesinde Serdar Ortaç program yapacak. Serdar Ortaç ayrıca her Cuma akşamı, en sevilen şarkılarını burada söyleyecek. Sahne İstanbul’da 26 Ekim Cumartesi gecesi Hande Yener sahnede olacak. Hande Yener ayrıca her hafta sonu Cumartesi geceleri, en beğenilen şarkıyarıyla bu mekanda olacak.