Zeytinyağı, ince hamurlu pizzalar, taze makarnalar, çeşit çeşit peynirler ve şarap… İtalyan mutfağına düşkün olanlar parmak kaldırsın.

1. Alpi

Zorlu Center’da yer alan Eataly’nin içinde açılan İtalyan Dağ Evi Alpi’de geleneksel lezzetlerin ardından elinize kahvenizi alıp şöminenin önüne kurulmanın keyfi paha biçilmez. Sıcak şaraptan puch’a, peynir fondüden doyumsuz lezzetlere uzanan geniş bir menüsü var ki denemelisiniz.

Tel: (0212) 336 66 00



2. Da Mario

Kalamış’taki Da Mario, mart ayının menüsünü İtalya’nın Piyemonte bölgesine ayırdı. Capunet yani dana eti ve fontina peyniri ile doldurulup gratine edilmiş kabak çiçeği ve lahana ile dana kaburga menünün en özel lezzetleri arasında.

Tel: (0216) 348 23 38



3. Carluccio’s

Kanyon’daki Carluccio’s’un İtalya’dan gelen malzemelerle yaptığı sunum iştah açıcı. Focaccia ekmeği her gün taze olarak yapılıyor. Sızma zeytinyağlı bruschetta ise dillere destan.

Tel: (0212) 353 05 45

