Sürmeli İstanbul Hotel’ in teras bahçesinde, saat 12:00- 15:00 arasında, pazar günlerinize lezzet katacak,“Pazar Kahvaltıları'' başlıyor!





Merkezi konumuyla Gayrettepe’ nin gözdesi Sürmeli İstanbul Hotel, Michelin yıldızlı şeflerle çalışmış, ödüllü mutfak şefi Uğur Alpaslan koordinesinde, pazar günlerinize zengin kahvaltı ürünleriyle huzur katmaya hazırlanıyor. “Pazar Kahvaltısı” ile pazar keyfinizi kahvaltıda başlatmayı hedefleyen Sürmeli İstanbul Hotel, teras bahçesinde, birbirinden leziz, Türk mutfağına özgün kahvaltı seçenekleri ile güne huzurla başlamanızı sağlayacak. Sürmeli İstanbul Hotel’ de ebeveynler şölen tadındaki “Pazar Kahvaltısı” ında, Türk mutfağının özgün, organik lezzetlerini keyifle yerken, ufaklıklar eğlenceli oyun odasında, çizgi film izleyip, palyaço eşliğinde oyunlar oynayarak zaman geçirecekler.