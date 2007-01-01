Annenizle birlikte geçireceğiniz en güzel hafta sonuna hazır mısınız?

GİZLİ BİR VAHA

Şehre yakın olup da uzaklaşmak isteyenlere sesleniyoruz; Durusu Club Hotel, Arnavutköy’de yer alan doğal ve huzurlu bir cennet... Ev konforundan uzaklaşmadan dekore edilmiş odaları, kapalı ve açık havuzu, mini hayvanat bahçesi, spor alanları, doğanın içindeki yürüyüş parkurları ve geceleri canlı müzik alternatifi ile Terkos Gölü manzaralı bir tatil için çok da uzaklara bakmanıza gerek yok. Unutmadan, otelin bahçesinde yer alan 500 yıllık çınar ağacının altında çay keyfi yapmadan şehre dönmeyin.







KALABALIK KAÇAMAK

Kalabalık aile tatile gitmek için doğru adresi arayanlara bir haberimiz var; Ela Quality Resort Belek, her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü bir deneyim sunuyor. 0-12 yaş çocukların ücretsiz kabul edildiği otelde, girişte onları karşılayacak ‘çocuk resepsiyonu’, hem gündüz hem gece devam edecek aktiviteler ve özel hizmetler ile çocukların kaldıkları süreyi ayrıcalıklı bir tatile dönüştürüyor. Annelere gelince, fitness’tan hamama, masajdan doğru beslenmeye ve cilt bakımına uzanan etkinlikler anneleri mutlu etmeye hazır.







MASALLARA ATIFTA BULUNMAK

Sonsuz gibi gözüken mavi gökyüzünün altında, Ege Denizi’nin tam karşısında annenizle muhteşem birkaç gün... Bodrum Gökova’da yer alan Kempinski Hotel Barbaros Bay, doğanın ayrıcalıklı ambiyansını büyüleyici bir manzara ile harmanlayarak bu hayalinizi gerçek kılmaya hazırlanıyor.





