Spa keyfi

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Bahara tazelenerek girin!

NG Afyon Wellnes & Convention, hafta sonu keyifli bir tatil geçirmek isteyenleri hazırladığı özel kampanya ile Afyonkarahisar’ın şifalı sularında baharı karşılamaya davet ediyor. Baharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği bu günlerde “3 Gece Kal 2 Gece Öde” fırsatı sayesinde NG Afyon Wellnes & Convention’da Nisan ayı boyunca avantajlı olarak konaklayabilir ve bahara tazelenerek girebilirsiniz.

Nisan ayı boyunca standart iki kişilik odada, yarım pansiyon, 3 gecelik konaklamayı KDV dahil kişi başı 390 TL’den almak mümkün. Haftanın yorgunluğunu NG Afyon Wellnes & Convention’ın şifalı termal sularıyla atabileceğiniz fırsat kapsamında yaklaşık 9 bin 500 metrekare alanda hizmet veren termal spa bölümündeki termal jakuzi, havuzlar ve aile hamamıyla termali keyfe dönüştürebilirsiniz.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için:

0272 220 22 22