Superb Bar & Launge’ın içinde ristorante SAPORE 13 Haziran Cuma günü özel bir davet ile Refik Karabulut ve Şeniz Bengüer ortaklığında açılıyor.
Akdeniz mutfağına modern dokunuşlar katan SAPORE’nin mutfağında şef Refik Karabulut ve Danny Tomayan olacak. İtalyan Lisesi’nden arkadaş olan Refik ve Danny menülerinde SAPORE için özel üretilen İtalya’dan ithal edilen ''pasta''lar, buffalo mozarella, burrata peyniri, Fransa’dan ördek konfit, İran’dan Belluga havyarı dikkat çekiyor.
Haftanın yedi günü saat 19.00’da bar ve restoran olarak servise başlayan SUPERB’de eğlence sabahın ilk işıklarına kadar devam edecek.
Çarşamba ve Perşembe Gün Batımında Mehmet Teoman DJ Kabininde...