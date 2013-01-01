Taco Dünyası

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Ataşehir’de Meksika’nın ünlü taco, fajita, tortilla lezzetlerini sunan Taco Dünyası, özellikle Meksika yemeklerini sevenler için keyifli bir durak

Meksika lezzetleri dışında kahvaltı, çorba seçenekleri, sütlaç, profiterol gibi tatlı çeşitleriyle de her damak tadına seslenebilen Taco Dünyası web sitesinde şöyle tanıtılıyor: “2013 yılından bu yana sıcak, samimi ortamı ve bilinen tescilli lezzetlerimizle markamızı ülkemize ve tüm dünyaya kazandırmak üzere şubelerimizle hizmetinizdeyiz. Türk Patent Enstitüsü’nden marka tescil belgesini alarak büyüme serüvenine başlayan Taco Dünyası tüketiciye daha kaliteli hizmet sunmak üzere yaptıği yatırımlarla geliştirdiği imalathanesiyle lezzetli ürünlerini günümüze taşımaktadır. Ürünlerimiz kendi imalatımız olup hiçbir katkı maddesi içermemektedir. Özellikle son günlerde gündemde olan sağlığımızı tehdit edici GDO’lu ürünler işletmelerimizde kesinlikle kullanılmamaktadır. İmalathanemizde ürünlerimiz sistemli bir şekilde kontrol edilmektedir. Tüketiciye sağlıklı, hijyenik, taze ürünler sunmak ve böylece genç nesillerimizin sağlıklı gıdalarla beslenmesine yardımcı olmak bizi diğer markalardan ayıran en önemli özelliğimizdir.”