Gloria Jeans Coffees'den kahveni thermal mug’la al, at kendini sokağa!





Bir fincan sıcak kahve; kış günlerinin tutkusudur. Kar soğuğu burnunuzu sızım sızım sızlatırken; kahvenin o baştan çıkaran, eşsiz kokusu bütün vücudunuzu sarıp kuşatır; ta içinizi ısıtır. İşte bu tutkunun adresi Gloria Jean’s Coffees; kış günlerinde içinize güneş gibi doğacak bir kampanyayla yine sizi ısıtacak.Şubat ayı boyunca Gloria Jeans Coffees mağazalarından alacağınız her thermal mug size bir orta boy kahve kazandıracak. Mug’ınızdaki kahvenin sıcağıyla; kış günlerinde sokakta özgürce dolaşacaksınız, soğuğu doyasıya yaşayacaksınız.Gloria Jeans Coffees; 200 gramlık çekirdek kahve aldığınızda da size orta boy kahve ikram ediyor. Taze çekilmiş kahve çekirdeklerinizi evinize götürürken; dilediğiniz kahvenizi seçip keyifle yudumlayacaksınız. Evdeki seremoniyi söylememize gerek var mı; battaniye, bir fincan kahve diyelim gerisini siz tamamlayın...