Bir fincan sıcak kahve; kış günlerinin tutkusudur. Kar soğuğu burnunuzu sızım sızım sızlatırken; kahvenin o baştan çıkaran, eşsiz kokusu bütün vücudunuzu sarıp kuşatır; ta içinizi ısıtır. İşte bu tutkunun adresi Gloria Jean’s Coffees; kış günlerinde içinize güneş gibi doğacak bir kampanyayla yine sizi ısıtacak.
Şubat ayı boyunca Gloria Jeans Coffees mağazalarından alacağınız her thermal mug size bir orta boy kahve kazandıracak. Mug’ınızdaki kahvenin sıcağıyla; kış günlerinde sokakta özgürce dolaşacaksınız, soğuğu doyasıya yaşayacaksınız.
Gloria Jeans Coffees; 200 gramlık çekirdek kahve aldığınızda da size orta boy kahve ikram ediyor. Taze çekilmiş kahve çekirdeklerinizi evinize götürürken; dilediğiniz kahvenizi seçip keyifle yudumlayacaksınız. Evdeki seremoniyi söylememize gerek var mı; battaniye, bir fincan kahve diyelim gerisini siz tamamlayın...