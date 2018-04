Vino Steak

2013 yılı Nisan ayında Kadıköy-Göztepe Bağdat Caddesi üzerinde açılan Vino, İstanbul’a yeni bir steak house anlayışı getirdi

Geniş bir bahçesi ve keyifli bir terası bulunan restoran açık havada yemek yemeyi sevenler için küçük bir cennet. Arzu edenler için, özel bir iç mimarisi ve tasarımı olan salonu veya üst kattaki şık dekorasyonlu özel odalar da mevcut. Vino Steak House’ın bulunduğu bina 1937 yılında yapılmıştır. Binanın projesi ise aynı zamanda Anıtkabir’in de mimarı olan Emin Halid Onat’a aittir. Yıllar içinde sahipleri değişen ancak tarihi dokusu değişmeyen konak, son olarak Metin Kocabaş’ın işletmeciliğinde aslına sadık kalınarak restore edilmiş ve restoran olarak hizmete başlamıştır. isminden de anlaşılacağı üzere Vino’nun en iddialı olduğu konulardan biri geniş bir şarap menüsü ve uygun şarap fiyatları. 13 ülkeden 350 çeşide yakın şarap ve şampanyanın bulunduğu kav odasından Türkiye’nin en büyük şarap mağazaları zinciri Online Mahzen raf fiyatları ile seçtiğiniz şaraplar için sadece 25 TL servis ücreti alınıyor. Seçtiğiniz ister 25 liralık bir Sicilya şarabı olsun ister 3500 liralık bir Bordeaux şarabı, servis ücreti değişmiyor. Türkiye’nin her bölgesinden önde gelen şarap üreticilerinin yanı sıra butik bağların şarapları da bu seçkin kavda kendine yer bulmakta. Misafirlerin bu geniş şarap kavından yaptıkları seçim esnasında online mahzen şarap uzmanları da kendilerine yardımcı oluyor. Vino Steak'ın bir diğer farkı da et yemekleri dışında birbirinden lezzetli risotto, pizza ve makarna çeşitlerini de menüsünde bulundurması. Türkiye’nin birçok bölgesinden özenle seçilen etler, 30 ila 45 gün arasında kuru dinlendirme sistemi (Dry Aging) ile özel dolaplarda dinlendiriliyor ve özel pişirme teknikleri ile konuklara sunuluyor. Bu sistemle pişirilen etler ise “Brooklyn Steak, New York Steak, Rib Eye Steak, Florentine Steak ve Porter House Steak” olarak listelenmekte. Bunun dışında yine restoranın spesiyallerinden olan Kuzu Kafes ve Şato Bonfile, şefin özel kesimi ve şovuyla masada kesilerek servis yapılıyor. Ayrıca restoranın girişindeki kasap bölümünde etlerin perakende satışı da mevcut. Yaklaşık 550 kişilik olan Vino 250 kişilik kapalı alana ve 300 kişilik açık alana sahip. Çam ağaçları altındaki çiçeklerle süslü ferah bahçesi, özellikle yaz akşamlarında eşsiz bir yemek keyfi sunuyor. Vino Steak House’taki özel odalarda ise kendi evinizin atmosferindeki gibi 10 kişiden 40 kişiye kadar özel toplantılar, kutlamalar ve aile yemekleri düzenlemek mümkün.