Yaza özel menü

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Yazın sıcağına karşı koyan tatlar Sırçacı14’te!

Yaz aylarına özel hazırladığı menüsü ve birbirinden renkli kokteylleriyle Sırçacı14, lezzet dolu yepyeni tatlarıyla misafirlerini yaza hazırlıyor. Yaz mevsiminde bile çorbadan vazgeçemeyenler için “Soğuk Ayranaşı Çorbası”, mevsim meyvelerinin yemeklerle bütünleştiği “Çilek, Mozarella ve Kuşkonmazlı Roka Salatası”, ördek ve waffle’ın alışılmışın dışındaki uyumu “Duck&Waffle”, geleneksel lezzetin modern yorumu “Balık Ekmek” ve en hafif yaz tatlılardan “Panna Cotta”, Sırçacı14’ün yaz menüsünde denenmesi gereken yeni tatlar arasında yerini alıyor.

Yemeklerde olduğu gibi, içeceklerinde de geleneksel lezzetlere dokunuşunu katarak yaza adapte eden mekan, her damak zevkine uygun olarak hazırladığı karışımlarıyla keyiflere keyif katıyor… Karadutu özleyenlerin rüyası “Kara Melek”, karpuz, limonata, tequila, lime suyu ve sodanın masum birleşiminden hayat bulan “Watermelon Lemonade”, tatlı tutkunları için ideal “Oreo Milkshake” veya kırmızı elma-viski karışımıyla Hollywood’un en güzel sarışını ve kızı Apple’dan esinlenilen “Gwyneth Paltrow” denemeniz gerekenlerden.