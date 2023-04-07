Merakla beklenen Barbie filminden yeni fragman!

Margot Robbie‘yi Barbie, Ryan Gosling‘i Ken rolünde izleyeceğimiz filmin kadrosunda ayrıca Dua Lipa, America Ferrera, Simu Liu, Issa Rae, Michael Cera, Helen Mirren gibi birbirinden ünlü isimler de bulunuyor.

BARBIE'NİN MERAKLA BEKLENEN FRAGMANI

BARBIE FİLMİNİN KONUSU

Yaşadığı dünyanın "mükemmel kadın" imajına uzak olduğunu farkeden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır. Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla bizim yaşadığımız gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar.

KARAKTER AFİŞLERİ DE YAYINLANDI

21 Temmuz 2023'te izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ve Greta Gerwig’in yönetmenliğini üstlendiği Barbie filminin karakter afişleri yayınlandı.

