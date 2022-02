Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu (7-13 Şubat)

Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix'in Türkiye'de 7-13 Şubat tarihlerini kapsayan haftada en çok izlenen dizi ve filmleri açıklandı. Buna göre, 7-13 Şubat haftasında Netflix Türkiye'de televizyon kategorisinde en çok izlenen dizi, globalde 113 milyon saat izlenerek liderliği elinde tutan Kore yapımı zombi dizisi All of us Are Dead (Jigeum Uri Hakgyoneun) olurken, onu basit bir aldatma hikâyesi gibi başlayıp her biri sırlarla dolu karakterlerin karmaşık ilişkilerini konu alan Meksika dizisi Dark Desire (Oscuro Deseo) takip etti.

Box Office'de yer alan bilgilere göre film kategorisinde ise, başrollerinde Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın oynadığı yerli film Aşk Taktikleri (Love Tactics) zirvede yer aldı. Aşk Taktikleri, aralarında Brezilya, Kolombiya, Paraguay, Avusturya, İtalya, İspanya, İsviçre, Mısır, Kenya, İsrail gibi ülkelerin bulunduğu 41 ülkenin en çok izlenen ilk 10 filminden biri oldu. Globalin lideri olan The Tinder Swindler (Tinder Avcısı) Netflix Türkiye'de bir önceki haftaya göre bir basamak yükselerek ikinci sırada kendisine yer buldu.

Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen filmler:

Aşk Taktikleri

Tinder Avcısı

Penceremden

Ayrıcalık

Tomb Raider

The Magnificent Seven

Ada

Senden Önce Ben

Tall Girl 2

Dokuzuncu Kapı

Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler: