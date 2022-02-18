Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu (7-13 Şubat)
Netflix, izlenme sürelerine dayanarak hazırladığı haftalık Top 10 (7-13 Şubat) listesini yayınladı. Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde 'All of us Are Dead' dizisi, film kategorisinde ise yerli yapım 'Aşk Taktikleri' zirvede yer aldı.
Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix'in Türkiye'de 7-13 Şubat tarihlerini kapsayan haftada en çok izlenen dizi ve filmleri açıklandı. Buna göre, 7-13 Şubat haftasında Netflix Türkiye'de televizyon kategorisinde en çok izlenen dizi, globalde 113 milyon saat izlenerek liderliği elinde tutan Kore yapımı zombi dizisi All of us Are Dead (Jigeum Uri Hakgyoneun) olurken, onu basit bir aldatma hikâyesi gibi başlayıp her biri sırlarla dolu karakterlerin karmaşık ilişkilerini konu alan Meksika dizisi Dark Desire (Oscuro Deseo) takip etti.
Box Office'de yer alan bilgilere göre film kategorisinde ise, başrollerinde Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın oynadığı yerli film Aşk Taktikleri (Love Tactics) zirvede yer aldı. Aşk Taktikleri, aralarında Brezilya, Kolombiya, Paraguay, Avusturya, İtalya, İspanya, İsviçre, Mısır, Kenya, İsrail gibi ülkelerin bulunduğu 41 ülkenin en çok izlenen ilk 10 filminden biri oldu. Globalin lideri olan The Tinder Swindler (Tinder Avcısı) Netflix Türkiye'de bir önceki haftaya göre bir basamak yükselerek ikinci sırada kendisine yer buldu.
Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen filmler:
- Aşk Taktikleri
- Tinder Avcısı
- Penceremden
- Ayrıcalık
- Tomb Raider
- The Magnificent Seven
- Ada
- Senden Önce Ben
- Tall Girl 2
- Dokuzuncu Kapı
Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler:
- All of Us Are Dead: Sezon 1
- Dark Desire: Sezon 2
- Inventing Anna
- Dark Desire: Sezon 1
- In From the Cold: Sezon 1
- Snowpiercer: Sezon 3
- The Woman in The House Across The Street From The Girl in The Window
- Toy Boy: Sezon 1
- Feria: The Darkest Light: Sezon 1
- Brooklyn Nine-Nine: Sezon 7