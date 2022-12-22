Netflix yılbaşı filmleri ve romantik filmler gizli kodlarla nasıl bulunur?

Online film ve dizi platformu olan Netflix'te bir film izlemek istiyor ve filmi seçerken çok fazla vakit harcıyorsanız, gizli kodlar size yardımcı olacaktır. Bu kodlar sayesinde, aradığınız film ya da dizi kategorisini hızlı bir şekilde bulabileceksiniz. İşte Netflix'te yılbaşı içerikleri ya da romantik film ve dizi kodları.. (Bu makalenin ardından yılbaşı filmleri ve Netflix'te izlenebilecek Kore filmleri, Kore dizileri haberlerimize de bakabilirsiniz)

NETFLİX GİZLİ KODU NASIL KULLANILIR?

Farklı türdeki film ve dizi koleksiyonlarını görmek için yapmanız gereken web tarayıcınıza netflix.com/browse/genre/" yazmak ve ardından istediğiniz kimlik kodunu sonuna eklemek.

Örneğin 6548 kodunu kullanarak komedi filmleri listesine ulaşabilirsiniz:

https://www.netflix.com/tr/browse/genre/6548

Peki, Netflix'te Yılbaşı, Yeni Yıl ve Noel içerikleri ya da Romantik filmleri bulmak için kullanılabilecek kodlar neler? İşte bazıları:

NETFLİX YILBAŞI FİLM VE DİZİ KODLARI



NETFLİX ROMANTİK FİLM VE DİZİ KODLARI