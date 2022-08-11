'O kız' dizisi fragmanı yayınlandı! 'O kız' dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Yapımı Content House üstlendiği, yönetmen koltuğunda Özlem Günhan’ın oturduğu, senaryosunu Sırma Yanık'ın yazdığı “O Kız” dizisi yakında Kanal D izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin tanıtım sosyal medyada da büyük beğeni toplarken, ikilinin uyumu izleyici tarafından çok beğenildi. 'O kız' dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım...

'O kız' dizisi konusu nedir?

Ters köşe bir karakterle ekrana gelecek olan usta oyuncu, 'O kız'da Kadir karakterine hayat verecek. Kadir’in, 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşında bir çocuğun saflığıyla algıladığı hayat, ne kadar acımasız olsa da içindeki bitip tükenmeyen sevgi hayatındaki herkesi sarıp sarmalayacak.

'O kız' dizisi oyuncuları kimler?

Erkan Petekkaya (Kadir),

Sezin Akbaşoğulları (Sitare),

Cengiz Orhonlu(Ozan),

Dilin Döğer (Zeynep),

Macit Koper (İsmail),

Asiye Dinçsoy (Türkan),

Orhan Kılıç (Fevzi),

Ayten Uncuoğlu (Fatma),

Münire Apaydın (Nimet),

Ilgın Çakır (Mine),

Melih Selçuk (Salih),

Ece Efe(İpek),

Göktuğ Yıldırım (Mustafa),

Cem Kurtoğlu (Arkın),

Deniz Bakacak (Seda),

Mustafa Konak (Yusuf),

Nehir Gökdemir (Esma),

Zeynep Sönmez (Seher) dizide rol alıyor.

'O kız' dizisi fragmanı yayınlandı