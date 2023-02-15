Ortak yayın ne zaman, saat kaçta? Ortak yayında kimler var?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin yıkıcı etkisi 10 ilde hissedildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken hem yurtiçinden ve yurtdışından bölgelere yardımlar da devam ediyor. Tüm ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için tüm TV kanalları yardım için ortak yayında bir araya geliyor.

Ortak yayın ne zaman saat kaçta?

15 Şubat Çarşamba akşamı (bu akşam) saat 20.00’de başlayacak “Türkiye Tek Yürek” yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay’a bağışlanacak.

Ortak yayında kimler var?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre;

Nihat Hatipoğlu’nun Pelin Çift’le, Çağla Şıkel’in Tümer Doğru’yla, Nazlı Çelik’in Acun Ilıcalı’yla, Deniz Bayramoğlu’nun Didem Arslan Yılmaz’la beraber moderatörlük yapacağı yayında, ünlü dizi ve ekran yüzleri siyah ağırlıklı kıyafetlerle call center’ların başında oturup telefonla gelen yardımları toplayacak…

100 bin ve üstü yardım yapanların adı ekrana yazılırken, 500 bin TL ve üstü yardım yapanlar yayına bağlanacak. Her kanalın kendi saat diliminde kendi ünlü yüzleriyle yardım toplayacağı alfabetik sırayla adları yazılacak olan ekran yüzleri arasında Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Burak Özçivit, Nurgül Yeşilçay, Erkan Petekkaya, Neslihan Atagül, Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Engin Altan Düzyatan, Sedef Avcı, Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı, Ebru Şahin, Burcu Özberk, Gökhan Alkan, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Barış Arduç, Kayra Zabcı, Uğur Güneş, Gülsim Ali, Ahmet Yenilmez, Mehmet Özgür, Uğur Güneş, Gülsim Ali, Ahmet Yenilmez, Tolgahan Sayışman, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu , Alişan, Serdar Tuncer, Turgay Başyayla, Ozan Akbaba, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Feyyaz Şerifoğlu, Özgü Kaya, Seray Kaya, Sibel Can, Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici, Deniz Işın, Burak Dakak, Halit Ergenç, Aras Bulut İynemli, Engin Akyürek, Özge Özder, Nilsu Berfin Aktaş, Hande Soral, Özge Törer, İsmail Hacıoğlu, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Diren Polatoğulları, Gözde Kansu, Şevval Sam, Melis Sezen, Melisa Doğu, Yiğit Koçak, Kubilay Aka, Melisa Aslı Pamuk, Murat Ünalmış, Hatice Şendil, Ozan Akbaba, Devrim Özkan, Cihangir Ceyhan, İbrahim Selim, Kerem Bürsin, Yusuf Çim, Aslı Enver, İbrahim Büyükak, Engin Öztürk, Ezgi Mola, Doğukan Polat, Tolga Sarıtaş, Özge Yağız, Binnur Kaya, Ali Sunal, Doğa Rutkay, Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Onur Seyit Yaran, Berker Güven, Hande Erçel, Ertan Saban, Eda Ece, Beyza Şekerci, Burak Deniz, Esra Erol, Müge Anlı, Fırat Tanış, Murat Yıldırım, Deniz Baysal, Berk Atan, Eser Eyüboğlu, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Bihter Dinçel, Emre Karayel, Yasemin Allen, Ayta Sözeri, Hafsanur Sancaktutan, Sevda Erginci, Fatih Savaş ve Gülse Birsel yer alıyor.