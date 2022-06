Şık bir saat bütün dengeleri değiştirebilir mi?

Kol saatlerinin insan vücudunda dikkati çeken ilk aksesuarlardan biri olduğunu biliyor muydunuz?

Bilinçli veya bilinçsiz şekilde, bu bilginin çok farkında olan erkeklerin, her fırsatta, her fotoğrafta, sosyal medyada kol saatlerini öne çıkardığı enstantenelere de yabancı değiliz. Bunun nedeni, insanoğlunun ortak bilincinde, son iki yüz yıldır, kol saati kavramının artık çok önemli bir yere oturmuş olması. İster istemez gözümüz o kol saatine kayıyor, o saatin özelliklerine, tasarımına, materyaline, fiyatına, görünümüne dikkat etmeden duramıyoruz.

Bu de fakto durum hayatımızda yer alırken, kıyafet seçiminde, kombinlerimizi hazırlarken, aksesuar kutumuzda saatlerimize de yer açmamak büyük hata olur. Saat modellerini incelerken şunu fark edeceksiniz ki, saat endüstrisi saatlerin bir moda aksesuarı olduğunu çoktan tespit etmiş durumdalar ve buna yönelik üretim yapıyor. Son derece çekici, etkileyici tasarımlara sahip farklı saat modellerisunan saat üreticileri, herkesin kendi tarzına uygun modelleri bulmasına destek oluyor.

Özellikle Swatch saat modellerini inceleyecek olursanız, her tarza, her kombine, her renk seçimine uygun sayısız farklı tasarımla karşılaşacaksınız. Kıyafetlerinizi seçerken, kombinlerinizi oluştururken, ihtiyacınız olacak modelleri belirleyip bunları aksesuar dolabınıza koymak isteyebilirsiniz. Böylece sabah uyanıp işe gitmeden önce kombininizi yaparken, o kombine hangi saati ekleyeceğinizi de biliyor olacaksınız, aklınız rahat olacak.

Saatlerinizi kullanırken, işinizi kolaylaştıracak bir detay da, kayışların değiştirilebilir olması. Eskiyen, yıpranan kayışları, farklı renk ve tarzlarda kayışlarla değiştirip saatinize yeniden hayat verebileceğiniz gibi, pratik kayış değiştirme yeteneğine sahip saatlerden edindiğinizde yanında alacağınız farklı kayışlarla, her gün başka bir saat takıyormuş gibi çevrenizde gözleri üzerinize çekmeniz de mümkün.

Saatleri hediye olarak vermeyi tercih edeceksiniz, burada yine bilmeniz gereken önemli detaylar var. Saat hediyesi, insanoğlunun bilinçaltında çok özel, mahrem ve çok değer verilen kişiye alınan bir hediye olarak yer etmiştir. Dolayısıyla birine saat hediye ediyorsanız, ona çok öze bir değer verdiğiniz mesajını vermiş olacaksınız. Zira, yukarıda da anlattığımız gibi, saatler insanın tarzını yansıtan çok “kişisel” aksesuarlardır ve bir insana saat hediye ettiğinizde, “seni yakından tanıyorum, çok iyi inceledim, tarzını, zevklerini biliyorum ve bence sana çok yakışacak, seni çok iyi yansıtacak bir hediye aldım,” mesajını vermiş olacaksınız. Elbette bu aynı zamanda bir risktir çünkü hediyeyi alan kişi saati beğenmezse, ikinizin zevkleri arasında ağır bir uçurum bulunduğunu da düşünebilir. Dolayısıyla, saat hediye ederken, “değişim kartı” da olmazsa olmaz bir şarttır. Bu küçük detay da aklınızın bir köşesinde dursun.

Kısacası, ilk icat edildiği çağlarda belki sadece zamanı takip etme ihtiyacına hizmet ediyor olabilirdi ancak artık ortak hafızamızda, insanın tarzını yansıtan çok kişisel bir aksesuar olarak yer ediyor. Bunun bilincinde olarak saat kullanmayı, tarzımızı yanlış yansıtabilecek saatleri de, sırf saat takmış olmak için takmamayı tavsiye ediyoruz.

