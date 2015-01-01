Sosyal medya yansımalarına göre 2015 yılında en çok Kiralık Aşk, Güneşin Kızları, Medcezir, Çilek Kokusu ve Poyraz Karayel dizileri izlendi.

Sosyal medya analiz platformu Somera, 2015’te sosyal medyanın “EN”lerini belirledi. Somera Rating’ine göre sosyal medyada en çok konuşulan TV kanalları sırasıyla TV8, Kanal D, Fox TV, Star TV ve TRT 1.

Sosyal medyada en çok konuşulan dizi 'Kiralık Aşk'

Sosyal medya yansımalarına göre Türk halkı 2015’te romantik komedi türündeki dizileri tercih etti. Başrollerini Barış Arduç ve Elçin Sangu'nun paylaştığı Kiralık Aşk, 2015'te yayınlanan diziler içinden ilk 20 dizi sıralamasında %33,6 ortalama ile birinci oldu. Kiralık Aşk'ı %27,8 ile Güneşin Kızları, %22,7 ile Medcezir, %19,3 ile Çilek Kokusu ve Poyraz Karayel dizileri takip etti.



