Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

''Golden Globe'' (Altın Küre) Film ve Televizyon ödülleri, Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

2014 ''Golden Globe'' (Altın Küre) Film ve Televizyon ödüllerini kazananlar belli oldu. Leonardo DiCaprio, Müzikal-Komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. En İyi Yönetmen ödülünün sahibi Gravity filmiyle Alfonso Cuaron olurken, American Hustle filmi de gecenin kazananları arasında yer aldı.



Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre Film ve Televizyon ödülleri, Los Angeles'ta sahiplerini buldu. 71'nci Altın Küre ödüllerini kazananlar, Beverly Hills Hilton'da düzenlenen görkemli ödül töreniyle açıklandı.



Sunuculuğunu bu yıl ikinci defa üst üste komedyen Tina Fey ve Amy Poehler'in yaptığı gecenin ilk ödüllerini, Sinema dalında, ''American Hustle''daki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü Jennifer Lawrence, TV dalında, Top of the Lake'teki rolüyle, En İyi Mini Dizi Kadın Oyuncu ödülünü, Elisabeth Moss'un kazandığı duyuruldu. TV dalında En İyi Mini TV dizisi ödülünün ise Behind the Candelabra'nın kazandığı açıklanırken, Micheal Douglas da bu dizideki rolüyle En İyi Mini Dizi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu.



Bu arada, Sinema dalında, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Lawrence, geçen yıl da ''Silver Linings Playbook''taki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştı.



Gecede, ödül alan isimlerin açıklanmasına, TV dalında, Bryant Cranston'un, Breaking Bad adlı diziyle En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldüğünün bildirilmesiyle devam edilirken, gecenin sunucularından Amy Poehler de ödül alan isimlerden oldu. Poehler, Parks and Recreation'deki rolüyle, En İyi Kadın Oyuncu (Komedi-Müzikal) ödülüne layık görüldü.



New York'ta özgür bir siyahinin kaçırılarak köle tacirlerine satılması ve 12 yıl esaret altında kalmasını konu alan 2012 yapımı ve 20 milyon dolar bütçeli ''12 Years a Slave'' filmi 2014'te Altın Küre'nin Sinema dalında En İyi Filmi seçildi.



Gecenin en dikkat çeken ödülü, Leonardo DiCaprio kazandı. DiCaprio ''The Wolf Wall Street'' (Wall Street Kurdu) filmiyle Müzikal-Komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. En İyi Yönetmen ödülünü Gravity filmiyle Alfonso Cuaron'un kazandığı gecede, American Hustle, Komedi-Müzikal dalında, Altın Küre'nin en iyi filmi seçildi.



Gecede, Yaşamboyu Başarı Ödülü'ne layık görülen Woody Allen törene katılmazken, ödül kendisi adına Diane Keaton'a takdim edildi.



İşte Altın Küre Ödülü kazananların tam listesi:



SİNEMA

En İyi Film (Drama): 12 Years a Slave

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Cate Blanchett (Blue Jasmine)

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Matthew McConaughey (Dallas Buyes Club)

En İyi Film (Müzikal-Komedi): American Hustle

En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal-Komedi): Amy Adams (American Hustle)

En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal-Komedi): Leonardo DiCaprio (The Wolf of Wall Street)

En İyi Animasyon: Frozen

En İyi Yabancı Film: The Great Beauty (Yönetmen: Paolo Sorrentino, İtalya)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jennifer Lawrance (American Hustle)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Jared Leto (Dallas Buyers Club)

En İyi Yönetmen: Alfonso Cuaron (Gravity)

En İyi Senaryo: Spike Jonze (Her)

En İyi Müzik: Alex Ebert (All is Lost)

En İyi Şarkı: Ordinary Love (U2) Mandela: Özgürlüğe Uzun Yürüyüş



TELEVİZYON

En İyi Dizi (Drama): Breaking Bad

En İyi Kadın Oyuncu - Dizi (Drama): Robin Wright (House of Cards)

En İyi Erkek Oyuncu - Dizi (Drama): Bryant Cranston (Breaking Bad)

En İyi Dizi (Müzikal-Komedi): Brooklyn Nine-Nine

En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal-Komedi): Amy Poehler (Parks and Recreation)

En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal-Komedi): Andy Samberg (Brooklyn Nine-Nine)

En İyi Mini Dizi: Benind the Candelabra

En İyi Mini Dizi Kadın Oyuncu: Elisabeth Moss (Top of the Lake)

En İyi Mini Dizi Erkek Oyuncu: Micheal Douglas (Behind the Candelabra)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jacqueline Bisset (Dancing On the Edge)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Jon Voight (Tay Donovan)