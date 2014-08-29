Belalı Rehine'nin Türkçe afişi yayınlandı!

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Jennifer Aniston'ın başrolünü üstlendiği Belalı Rehine filminin Türkçe afişi görücüye çıktı.

Senaryosunu ve yönetmenliğini Amerikalı Daniel Schechter'in üstlendiği Belalı Rehine, yönetmenin üçüncü uzun metrajlı filmi. Ünlü polisiye yazar Elmore Leonard’ın çok satanlar listesinde uzun bir süre kalan kitabından uyarlanan filmin oyuncu kadrosu ise bir hayli renkli. Komedi filmlerinin sevilen yüzü Jennifer Aniston'un başrolünü üstlendiği filmde ayrıca, John Hawkes, Will Forte, Alex Ladove, Yasiin Bey, Isla Fisher ve Tim Robbins gibi isimler yer alıyor.



Komedi ve suç unsurlarının bir arada olduğu film; yüksek miktarda fidye almak için bir iş adamının karısını kaçırmayı planlayan bir grup arkadaşın başlarına geleni konu alır. Karısı kaçırılan Frank ise, karısını istemiyordur ve bu durum anlaşıldığında ise Frank'in karısı Mickey daha büyük bir miktar için onu kaçıranlarla iş birliği yapıp büyük intikamını almaya karar verir ve her şey çok daha karmaşık bir

hal alır.



Belalı Rehine, 29 Ağustos 2014'te sinemalarda!