Kısa süre önce dört moda başkentinde yani Paris, New York, Londra ve Milano’da sunulan 2018-2019 Sonbahar/Kış koleksiyonları önümüzdeki sezonun moda şifrelerini belirlerken, moda dünyasının duayenlerinin biyografileri de özel televizyon platformlarının ilgi odağı oldu.

Dijitürk ve Netflix gibi kanallar kısa süre önce listelerine aldıkları biyografilerle moda dünyasının çığır açan dehalara yeniden hayran olmamızı sağladı tabii bir de ‘çığır açan’ kelimesinin aslında ne olduğunu yeniden hatırlamamızı. Dünyaya nam salacak kadar güçlü ve saygıyla anılacak bir isim olmak bizim küçük dünyalarımızda sandığımız gibi öyle şıp diye olmuyor yani. Altında güçlü bir kültür, felsefe ve anlayış yatması lazım. Deha ile delilik arasındaki o ince çizgide dönüp duran pek çok sanatçı, bilim adamı, matematikçi ve düşünür gibi onlar da çağının ötesinde insanlar çünkü. Bu filmler, sufilerin dediği gibi ‘Deli olunmadan veli olunmaz’ lafını hatırlatıyor biraz da.





Fotomodeller, mankenler, spot ışıkları, kameralar ve rengarenk bir yaşamın perde arkasındaki gerçek dünya.







1. Factory Girl/Yön: George Hickenlooper

2. Blow Up/Yön: Michelangelo Antonioni

3. Nine/Yön: Rob Marshall

4. A Single Man/Yön: Tom Ford

5. L’amour fou/Yön: Pierre Thoretton

6. Dior et moi/Yön: Frederic Tcheng

7. Unzipped/Yön: Douglas Keeve

8. The First Monday in May/Yön: Andrew Rossi

9. Marc Jacobs&Louis Vuitton/Yön: Loic Prigent

10. Lagerfeld Confidential/Yön: Rodolphe Marconi



Ustalara saygı

Yves Saint Laurent’in yaşamından kesitler sunan pek çok film var ama Jalil Lespert’in 2014 yapımı Yves Saint Laurent’i, Fransa’nın prestijli sinema ödülü Cesar’da Aktör, Yardımcı Kadın Oyuncu ve Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerini toplayarak göz doldurmuştu. Albert Mayles, aynı yıl Iris belgeseliyle 90 yaşında New York moda sahnesinin kült ismi olmayı başaran Iris Apfel’in hayatını belgeledi. Beyaz Saray’da dokuz başkan için dekorasyon yapan Apfel’in, “Meraklı biri değilseniz ilgi çekici biri değilsiniz” lafını da anmadan geçmeyelim. Daha önce Valentino: The Last Emperor filmiyle efsanevi Valentino’nun hayatını perdeye yansıtan Vlad Yudin, 2015 tarihli Jeremy Scott: The People’s Designer’da Missouri’nin küçük bir kasabasından çıkıp Moschino’nun kreatif direktörlüğüne kadar uzanan bir adamın portresini çizdi. September Issue, moda basınının duayeni Anna Wintour’un Vogue’un 2007 Sonbahar sayısını nasıl hazırladığını anlatır. Tabii moda filmleri denince Coco Before Chanel var bir de. Çekildiği 2009 yılında çok ses getirdi ama o güzelim Amelie filminden anımsayacağınız Audrey Tautou’nun çabası filmi ne yazık ki kurtaramadı. Shirley MacLaine’in Coco Chanel’i canlandırdığı 2008 tarihli Coco Chanel’i ise kaçırmayın. Ve son olarak moda dünyasının iç yüzünü bir de Robert Altman imzalı Pret-A-Porter’den izleyin. Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Julia Roberts, Kim Basinger ve daha niceleri resmi geçit yapıyor. Moda dünyası baharı yaşarken siz de uzatın ayaklarınızı, bir fincan kahve eşliğinde kendinizi bu rengarenk dünyaya kaptırın. Hem yaratım sürecine tanık olmak hem de bir tasarımcının kafasının nasıl çalıştığını görmek çok keyifli çünkü.







Onların Favorileri

Son dönemin en başarılı oyuncularından Tom Hardy, şu sıralar Mad Max’in yeni filmi The Wasteland’in çekimleriyle meşgul. Efsanevi aktör ve yönetmen Clint Eastwood’un kendisi gibi yakışıklı oğlu Scott Eastwood’u ise bu ay Pasifik Savaşı: İsyan’da izleyeceğiz. Kısa süre önce nişanlanıp hayranlarını biraz üzen Grant Gustin ise Flash’ın dördüncü sezonuyla ekrana geliyor.







Tom Hardy

En sevdiği filmler

Müfreze (Platoon), Full Metal Jacket, Kuzuların Sessizliği (Silence of the Lambs)

En sevdiği yönetmenler

Oliver Stone, Stanley Kubrick

En sevdiği oyuncular

Gary Oldman, Anthony Hopkins, Ed Harris, Ian Mckellen.







Grant Gustin

En sevdiği filmler

Singing in the Rain, Superman

En sevdiği yönetmen

Stanley Donen

En sevdiği oyuncular

Ryan Gosling, Joseph Gordon Lewitt, Hugh Jackman