Woody Allen'ın merakla beklenen filmi Cafe Society ve çizgi roman Suicide Squad'dan sinemaya uyarlanan Gerçek Kötüler haftanın en iddialı filmleri...

Sinema salonlarında bu hafta biri yerli 5 yeni film vizyona giriyor. İşte haftanın filmleri...

Cafe Society

Woody Allen'ın yazıp yönettiği filmde, Kristen Stewart, Jesse Eisenberg, Blake Lively, Corey Stoll ve Steve Carell rol alıyor. Film, babasının kuyumcu dükkanından kaçıp Hollywood'un güçlü menajerlerinden olan amcası Phil'in yanına giden Bobby'nin amcasının asistanı Vonnie'yle arasında geçen aşk hikayesini beyaz perdeye taşıyor.





Gerçek Kötüler

Comics'in çizgi romanı Suicide Squad'dan sinemaya uyarlanan filmin senaryosu aynı zamanda filmin yönetmeni de olan David Ayer'e ait. Macera-aksiyon türündeki filmin oyuncu kadrosunda Will Smith, Jared Leto, Jai Courtney, Margot Robbie, Scott Eastwood, Joel Kinnaman, Amanda Brugel, Ben Affleck, Viola Davis, Cara Delevingne gibi isimler bulunuyor. Film, devletin verdiği gizli görevle toplanan süper kahramanların, tehlikeli bir suç örgütünü yok etmek üzere başladıkları görev sırasında yaşadıkları maceraları anlatıyor.

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Veronique'nin Çifte Yaşamı

Krzysztof Kieslowski'nin hem yazıp hem yönettiği filmin başrollerinde, Halina Gryglaszewska, Irene Jacob, Kalina Jedrusik, Aleksander Bardini ve Guillaume de Tonquedec bulunuyor. Fransız, Polonya, Norveç ortak yapımı, müzikal türündeki filmde Fransa ve Polonya'da aynı anda doğan iki kızın doğumundan 20 yıl sonra, aralarında hiçbir akrabalık bağı olmadığı halde birbirlerinin aynısı olması, farkında olmadan birbirlerinin tecrübelerinden yararlanmalarını anlatıyor.



Vahşet Gecesi

Jose Manuel Cravioto'nunyönettiği filmin başrollerinde Tina Ivlev, Richard Tyson, Bianca Malinowski, Kristoffer Kjornes ve Dustin Quick var. Korku-gerilim türündeki film, erkek arkadaşıyla mutlu bir hayat yaşarken, kaçırılarak "Phil" adında gözü dönmüş bir sapık tarafından uzun süre bir evin bodrumunda tutulan Eve'nin, kendisiyle aynı durumda olan diğer kızları kurtarma mücadelesini anlatıyor.

Lanetli Anahtar

Başrollerini Ayça Büsküvütçü, Hasan Gökalp, Zeynep Ülkü Kam, Mehmet Sabri Arafatoğlu, Zeynep Buse Kaleyer'in paylaştığı filmin yönetmeni Hasan Gökalp.

Korku türündeki filmin konusu özetle şöyle: "Bir grup arkadaş, arkadaşlarına yardımcı olmaya çalışırken kendi başlarını belaya sokarlar. Kendisine büyü yapılan arkadaşlarını kurtarmak adına internetten indirdikleri büyü ve cin yazılarını yakan genç grup, çok tehlikeli bir kabile olan Daktylos cinlerinin hedefi haline gelir. İda Dağı'nda yaşayan Daktylos cinlerinin en azgını olan Damanaus'un gazabından hiç kimse kurtulamamıştır ve Damanaus'un yeni hedefi de genç arkadaş grubundan başkası değildir."

