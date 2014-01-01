Nesli Çölgeçen'in yönettiği ve Belçim Bilgin, Engin Hepileri ve Caner Cindoruk'un oynadığı "Çalsın Sazlar" ile Burak Aksak imzalı "Bana Masal Anlatma" haftanın en iddialı yapımları...

Türkiye sinemalarında bu hafta 2'si yerli 5 film vizyona giriyor.Nesli Çölgeçen'in yönettiği ve Belçim Bilgin, Engin Hepileri, Caner Cindoruk, Can Kolukısa, Devrim Yakut, Serhat Özcan, Deniz Özerman ile Nil Günal'ın oynadığı "Çalsın Sazlar" izleyiciyle buluşuyor.Dram ve komedi türündeki film; dalgacı, hayalci, hayatı hafife alan iki yakın arkadaşın aynı kıza aşık olması sonucu yaşadıkları ilişkilerini eğlenceli, neşeli ve aynı zamanda naif bir hüzünle anlatıyor."Selamsız Bandosu" ve "Züğürt Ağa" gibi unutulmaz klasiklere imza atan Nesli Çölgeçen'in yeni filmi, çoğunu Belçim Bilgin'in seslendirdiği keyifli müzikleriyle de dikkati çekiyor.Fatih Artman, Hande Doğandemir, Devrim Yakut, Tarık Ünlüoğlu, Cengiz Bozkurt, Erdal Tosun, Berat Yenilmez, Cihan Ercan, Burcu Biricik, Ercan Yazgan ve Ani İpekkaya'nın rol aldığı film, komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor. Son dönemde yıldızı parlayan Gökçe Bahadır ve Gürkan Uygun da konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti."Leyla ile Mecnun"un senaristi Burak Aksak'ın yazıp yönettiği filmde, sıradan bir mahallede, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikayesi anlatılıyor.Liam Neeson, Maggie Grace, Forest Whitaker ile Famke Janssen'in oynadığı "Takip 3: Son Karşılaşma", aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.Aksiyon ve gerilim sinemasının usta aktörü Liam Neeson'ın başrolü üstlendiği Taken üçlemesinin son halkası olan filmin yönetmenliğini Olivier Megaton sürdürüyor.Bir önceki serisinin büyük bir kısmı İstanbul'da çekilen filmin konusu şöyle: "Eski bir gizli operasyon ajanı olan Bryan Mills'in, vahşice öldürülmüş olan eski karısıyla bir araya gelme şansı kaybolmuştur. Bryan Mills, tutuklanmak üzereyken öfkesine yenik düşer, FBI, CIA ve polis amansız bir şekilde onu takip etmeye başlar. Son kez becerilerini kullanarak gerçek katillere ulaşmaya çalışan Mills için önemli olan tek şey kızıdır ve onu korumalıdır."Julianne Moore, Mia Wasikowska, Robert Pattinson ve John Cusack gibi önemli oyuncuların başrollerini paylaştığı filmin yönetmenliğini David Cronenberg yaptı.Dram türündeki filmin konusu şöyle: "Havana (Julianne Moore), eski ününe tekrar kavuşabilme umuduyla parlak bir rolün peşinde olan hırslı ve güzel bir oyuncudur. Geçmişi sırlarladolu gizemli Agatha (Mia Wasikowska) Hollywood'a geri döndüğünde Havana onu asistanı olarak işe alır. Yıllar önce babası tarafından evden uzaklaştırılmış olan Agatha'nın planı, ünlü psikoterapist babası Stafford (John Cusack) ve şımarık oyuncu kardeşi Benjie'nin hayatlarına gizlice dahil olmaya çalışmaktır. Ancak Hollywood sanıldığı kadar büyük değildir ve herkesin hırsları birbiriyle kesişecektir. Bu hikayenin tek masum kahramanı ise senarist olma hayalleriyle Hollywood'a gelen ve Havana'nın limuzin şoförlüğünü yapan Jerome (RobertPattinson) olacaktır."Birçok aktörün "cadı kazanı" olarak tanımladığı Hollywood hakkında bilinmeyenleri olağanüstü bir çıplaklıkla gözler önüne seren "Yıldız Haritası", 2014 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışmış ve Julianne Moore'a "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" kazandırmıştı.Komel Mundurczo'nun yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Zsofia Psotta, Sandor Zsoter, Szabolcs Thuroczy ile Lili Monori gibi isimler yer alıyor.Mundurczo'nun Macar yönetmen Miklos Jancso'ya ithaf ettiği altıncı uzun metrajlı filmi, alışılmadık bir insan-köpek macerası ya da vahşi bir devrim filmi olmakla beraber aynı zamanda ebedi bir dostluğu da anlatıyor.(AA)