Cameron Diaz 'Seks Kasedi'yle geliyor!

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Romantik komedilerin aranan ismi Cameron Diaz, yine çok konuşulacak bir filmle geliyor

42 yaşındaki güzel oyuncu Cameron Diaz yeni bir romantik komedi filminde rol aldı. Düzgün fiziğiyle hala aranan oyuncular arasında yer alan Diaz, beyazperdede yine güldürmeye hazırlanıyor. "Seks Kasedi" isimli romantik komedi filminde Cameron Diaz ve Jason Segel ilişkilerine heyecan getirmek için bir seks kaseti çeken evli bir çift canlandırıyor. Çift, daha sonra kasetin hediye olarak dağıttıkları iPad’lere bir şekilde aktarıldığını öğrenince bütün dosyaları yok etmek için bir arayışa girerler.