Animasyon dizisi 'Canım Kardeşim'in sinema filmi 7 Ekim’de vizyona giriyor.

Filmin konusu şöyle: Canım Kardeşim ailesi Galip Bey'in önerisi üzerine orman evinde tatil yapmaya giderler. Mine , Müge ve Mete orman da eğlenirken Mete ortadan kayıp olur. Ormana komik uzay araçları ile gelen iki uzaylı Kof ve Tostos ile karşılaşırlar.Mete dereye kapılıp büyük tehlike atlatırken Tostos sayesinde derenin sularına kapılmaktan kurtulur. Bunu gören Mine ve Müge hemen iki sevimli uzaylı ile arkadaş olurlar.

Uzaylıların amacı bir Türk ailesini tanımak onların sosyal yaşamlarına ait bilgiler edinmektir. Mine ve Müge uzaylılar ile babaları Galip Bey ve anneleri Lale Hanım'ı tanıştırmaya söz verirler.