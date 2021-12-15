Çarşamba günü ekranlarda hangi diziler var?
Televizyon dizileri artık hayatımızın bir parçası. Neredeyse her güne bir dizi koyar olduk. Diziseverler tarafından en merak edilen günlerden biri de çarşamba gününde hangi dizilerin olduğu. Peki, çarşamba günü ekranlarda hangi diziler yer alıyor? İşte Çarşamba günü yayın akışı...
Dizi izleyicileri tarafından tercih edilen Show Tv, Trt1, Atv, Kanal D, Fox Tv, Star Tv, TV8, Türk dizilerinin en çok yayınlandığı kanalların başında geliyor. Her güne bir dizi sığdıran kanallar, güçlü oyuncu kadrolarıyla adeta birbiriyle yarış yapıyor. Hatta kemik izleyici kitlesi oluşturan diziler o günü kendi günü ilan ediyor. Biz de sizin için diziseverlerin en çok sevdiği günlerden biri olan çarşamba günü, 'hangi kanalda hangi dizi var?' araştırdık. İşte çarşamba günü dizileri listesi...
2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
- Kanal D - 20:00 Sadakatsiz
- Atv - 20:00 Kuruluş Osman
- Fox Tv - 20:00 Kanunsuz Topraklar
- Star TV- Annemizi Saklarken
- TV8 - 20:00 Masterchef Türkiye
- Trt1 - 20:00 Yabancı sinema Görevimiz Tehlike 4
- Show Tv - 20:00 Çöpçüler kralı
SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU
Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), muhteşem bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) iyi bir babadır. Her zaman mutlu ve huzur dolu olan üç kişilik aile Volkan'ın eşini genç bir kızla aldattığını öğrenmesiyle dağılma eşiğine gelir. Olayın bir yanında da dostu bildiği Volkan'ın yakı arkadaşları vardır. Bundan böyle Asya, Volkan'ı unutup sadece oğlu ile yoluna devam etmeye çalışacaktır.
KURULUŞ OSMAN DİZİSİ KONUSU
Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.
ANNEMİZİ SAKLARKEN DİZİSİ KONUSU
Annemizi Saklarken dizisinin konusu şöyle: Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan (Hande Doğandemir), Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar'ın (Kutsi) ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.
KANUNSUZ TOPRAKLAR DİZİSİ KONUSU
Kanunsuz Topraklar dizisi; 1940’ların Zonguldak’ında kömür madeni işleterek zengin olan Malik Bey’in kızı Gülfem ile Malik Bey’in madeninde işçi olarak çalışan Davut’un arasındaki imkânsız aşkı konu alıyor. Kanunsuz Topraklar dizisinin Eylül ayında başlaması bekleniyor.
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