Cumartesi günü televizyonda hangi diziler var?

ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, FOX, TV8 ve TRT'nin yayın akışındaki diziler izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Cumartesi akşamı ekranlarda yarışma programları ve diziler ekranlarda yer almaktadır. Peki, Cumartesi günleri hangi diziler var? İşte Cumartesi akşamı yayınlanan dizilerin listesi...

CUMARTESİ GÜNÜ HANGİ KANALDA, HANGİ DİZİ VAR?

Show Tv - 20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

Trt1 - 20:00 Gönül Dağı

Atv - 20:00 Kardeşlerim

Kanal D - 20:00 Iron Man

Fox Tv - 20:00 Sen Çal Kapımı

Star Tv - 20:00 İbo Show

TV8 - 20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

KUZEY YILDIZI İLK AŞK KONUSU NEDİR?

Kuzey’le Yıldız; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. Yıldız, Kuzey’i, kendini bildi bileli sevmektedir. Ondan başkasını gözü görmemiştir. Yıldızla sözlenip üniversite okumaya İstanbul’a gittiğinde başka bir kadına aşık olup evlenmiş, üç çocuk sahibi olmuştur olmasına ama Yıldız’a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşamış, terk edilmiş; üstelik dolandırılıp sıfır noktasına gelmiştir. Kuzey, yıllar önce binbir umutla geldiği ve hayallerini, en güzel günlerini yaşadığı şehri, üç kızıyla birlikte terk edip memleketine dönmeye karar verir. Kızlarıyla birlikte kendisini doğduğu topraklara kabul ettirecek, ettiremese de gitmeyecek, orda kalacaktır. Ama Yıldız, onu geldiği yere göndermeye, onu döndüğüne pişman etmeye yeminlidir. İşin içine bir de; biri genç kadınlığın eşiğinde, biri ergenliğin doruklarında, diğeri de çocuk yaşta üç tane kız çocuğu ve Kuzey yüzünden birbirine düşman olmuş iki aile eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır. Kuzey’i ne kendi ailesi, ne de diğer köylüler kabul etmemektedir. Yıldız da bulduğu her fırsatta Karadeniz’i Kuzey’e dar etmektedir. Yıldız ne yaparsa yapsın, dövse de sövse de hıncını alamaz. İçindeki küllenmek bilmeyen öfke, daha da alevlenmiştir. Kuzey’in tek bir lafıyla bu alev ya sönecek ya da tüm Karadeniz’i yakacak bir yangına dönüşecektir. Herşey, Kuzey’in iki dudağının arasındadır.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek’le bir gün buluşma hayali kuran Taner’in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, Eda’ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder.



Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

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