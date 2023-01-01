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İkinci Bahar, Kara Melek, Yeditepe İstanbul, Hırsız Polis ve Gönül İşleri gibi birçok unutulmaz diziye imzasını atan ünlü yönetmen Türkan Derya’nın 23 Eylül’de sinemaseverlerle buluşacak, ilk uzun metraj filmi “Çok Uzak Fazla Yakın”ın vizyon afişi ve fragmanı yayınlandı.