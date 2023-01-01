Yapımcılığını Ateş Film’in üstlendiği ve Bir Film’in dağıtımını yaptığı, başrollerinde Burcu Biricik ve Özgün Çoban’ın yer aldığı aşk filminin vizyon afişi ödüllü tasarımcı Arda Aktaş tarafından özel olarak hazırlandı.
İki üniversiteli gencin tanışmalarının ardından yaşadıkları inişli çıkışlı, tutkulu aşkın anlatıldığı “Çok Uzak Fazla Yakın” filminin oyuncu kadrosunda Burcu Biricik ve Özgün Çoban’ın dışında Alican Yücesoy, Metin Coşkun, Servet Pandur, Gamze Karaduman ve Kaan Yılmaz gibi deneyimli oyuncular yer alıyor.