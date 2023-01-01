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'Çok Uzak Fazla Yakın' 23 Eylül'de sinemalarda

İkinci Bahar, Kara Melek, Yeditepe İstanbul, Hırsız Polis ve Gönül İşleri gibi birçok unutulmaz diziye imzasını atan ünlü yönetmen Türkan Derya’nın 23 Eylül’de sinemaseverlerle buluşacak, ilk uzun metraj filmi “Çok Uzak Fazla Yakın”ın vizyon afişi ve fragmanı yayınlandı.

Yapımcılığını Ateş Film’in üstlendiği ve Bir Film’in dağıtımını yaptığı, başrollerinde Burcu Biricik ve Özgün Çoban’ın yer aldığı aşk filminin vizyon afişi ödüllü tasarımcı Arda Aktaş tarafından özel olarak hazırlandı.  
 
İki üniversiteli gencin tanışmalarının ardından yaşadıkları inişli çıkışlı, tutkulu aşkın anlatıldığı “Çok Uzak Fazla Yakın” filminin oyuncu kadrosunda Burcu Biricik ve Özgün Çoban’ın dışında Alican Yücesoy, Metin Coşkun, Servet Pandur, Gamze Karaduman ve Kaan Yılmaz gibi deneyimli oyuncular yer alıyor.
 