Cuma günü televizyonda hangi diziler var?

Bugün televizyonda hangi diziler var? Akşam dizilerini yakından takip eden izleyiciler, hangi kanalda hangi dizi yayınlanacak merak ediyor. Show Tv, Trt1, Atv, Kanal D, Fox Tv, Star Tv, TV8... Cuma günü için 'hangi kanalda hangi dizi var?' sorusuna baktık. İşte Cuma günü TV yayın akışı...

CUMA GÜNÜ HANGİ KANALDA, HANGİ DİZİ VAR?

Show Tv - 20:00 Aziz

Trt1 - 20:00 Kıbrıs Zafere Doğru

Atv - 20:00 Kim Milyoner Olmak İster

Kanal D - 20:00 Arka Sokaklar

Fox Tv - 20:00 Aşk Mantık İntikam

Star Tv - 20:00 Kaderimin Oyunu

TV8 - 20:00 Kırmızı Oda

AZİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Aziz dizisinin konusu şöyle: Antakya'da zengin bir ailenin oğlu olan Aziz (Murat Yıldırım) refah bir hayat yaşarken bir anda kaderi değişecek. Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti’ne katılmasının hemen öncesindeki dönemi anlatacak 1930’lu yılları anlatacak. Dizide bir Fransız Teğmen Andre'yin ölümüne neden olan Aziz, bulunduğu toprakları ve büyük aşkı Dilruba'yı (Damla Sönmez) terk edecek. İki yıl sonra tekrar topraklarına dönecek olan Aziz için her şey yeniden başlamış olacak. Geri bıraktığı hayatından eser kalmayacak olan dizi de Aziz'in hayat hikayesine yer verecek.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Peki, Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin konusu ne? TRT1'in internet sitesinde dizinin konusu şu şekilde paylaşılıyor: "Rauf Denktaş, Makaryos tarafından adadan sürgün edilmiş, Kıbrıs’a alınmamaktadır. Denktaş, yanında TMT’nin efsane bayraktarı, komutan Ali Rıza Vuruşkan ile birlikte gizlice deniz yoluyla adaya girer. Diğer tarafta ailesine kavuşmuş olan Kemal Dereli, artık tam anlamıyla mücahit olmaya hazırdır. Gizemli bir törenle TMT yemini eden Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar. Nişanlısı Ayşe’nin Kıbrıs’a geldiğinden habersiz Ankaralı, Mücahit Kemal ve yeni mücahitlerden oluşan ekip ayrılmaz bir operasyon takımıdır. Tarihe geçen bir direniş gösteren bu 713 kişilik mücahit topluluğu, kendilerini dört taraftan sarmış 15 bin düşmana karşı savaşacak, bir direniş destanı yazacaktır. Onlara katılıp son darbeyi indirecek olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ise Türkiye’den gelen 64 savaş jeti ile Rum tarafını bombardımana tutup Türkiye’nin ilk hava şehidi olarak yürekleri dağlayan bir ölümle tarihe kahraman olarak geçecektir"

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

AŞK MANTIK İNTİKAM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Garsonluk yapan Esra, yaşadığı sıkıntı dolu hayattan artık kurtulmak ister. Bunun için de mühendis olan Ozan ile mantık evliliği yapar. Ancak evliliğinde de maddi ve manevi sıkıntılar yaşayan Esra, Ozan'dan ayrılır. Ozan, boşanmasından bir süre sonra bir yazılım şirketi açarak zengin olur. Bir gün Leyla'nın Ozan'ın şirketinde işe başlamasıyla ikisinin yolu yeniden kesişir.

KADERİMİN OYUNU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Şahin Altuğ’un üstlendiği ‘Seni Çok Bekledim’, gerçek bir hayat hikayesini kolu alıyor. Dizide; Özcan Deniz, ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş, iş adamı ‘Kadir’ karakterine hayat verirken, İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde durmuş, fotoğrafçı ‘Ayliz’ karakteri ile seyirci karşısına çıkacak. Yıllar boyunca birbirine teğet geçen Kadir ve Ayliz, birbirlerinin hayatına umulmadık bir anda girecek ve birlikte inanılmaz bir mucizeye tanıklık edecekler. Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu gibi tanınmış oyuncuların paylaştığı dizi, Katar ile Türkiye arasında geçen ve Katar'da başlayıp Katar'da biten bir aşk hikayesini konu ediniyor.

KIRMIZI ODA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kırmızı Oda Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004'te yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlama bir dizidir. Dizide, İstanbul'da psikiyatri kliniği sahibini ve bir psikiyatrist olan Doktor Hanım'a ve diğer psikiyatrlara başvuran danışanların hikayeleri anlatılmaktadır.

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