Murat Kaman ve Emrah Kaman Kardeşler’in yazdığı Deli Aşk, 10 Mart’ta vizyona giriyor.

CMYLMZ Fikir Sanat & Nu Look'un yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu geçtiğimiz yıl Kaçma Birader filmine imza atan Murat Kaman ve Emrah Kaman Kardeşler’in yazdığı film, 10 Mart’ta vizyonda.



Maraş Dondurmacısı Ekrem’in sevdiği kız Neşe’nin kalbini kazanmaya çalışırken başına gelen komik olayların anlatıldığı filmin oyuncu kadrosunda; Emrah Kaman’ın yanı sıra Pelin Akil, Şafak Pekdemir, Toygan Avanoğlu, Nilperi Şahinkaya, Burak Çelik, Gülhan Tekin gibi başarılı isimler yer alırken usta iki isim Cem Yılmaz ve Zafer Algöz de filme özel performanslarıyla konuk oluyorlar. Filmin çekimleri geçtiğimiz yıl Adana ve İstanbul’da gerçekleştirildi.

