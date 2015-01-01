Dizisi ertelendi mi?

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Meryem Uzerli’nin yeni dizisinin çekimlerinin Eylül ayına ertelendiği iddia ediliyor.

Ozan Güven'le birlikte olduğu haberiyle gündeme bomba gibi düşen Meryem Uzerli'nin dizisinin çekimlerinin ertelendiği iddia ediliyor. Meryem Uzerli’nin geçen hafta tanıttığı yeni dizisinin çekimleri 2015’in eylül ayına kaldı.Ocak sonu gibi başlaması planlanan dizi için Acarkent’te villa kiralanmıştı ancak İstanbul’da geçen tutkulu bir aşkı anlatacak dizinin yazılan hikayesi beğenilmedi. Hem senaryonun yapım şirketinin içine sinmemesi projenin yeni yayın dönemine kalmasına neden oldu.