Doğu Yücel'den Oscar tahminleri

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85. Oscar Ödülleri'nin sahiplerini bulmasına sayılı günler kala yazar ve senarist Doğu Yücel'e tahminlerini sorduk...

Fotoğraf: Maneki Neko



EN İYİ FİLM

"Bu yıl Oscar’da tahmin yapmak geçen senelere göre bir gıdım daha zor. Geçen sene de en iyi film adayları 10 taneydi ama bu seneki 10 filmin 10’u da çok güçlü adaylar. Yine de bence 'Lincoln' en kuvvetli aday. Geçen seneki 'Savaş Atı' fiyaskosundan sonra Spielberg 'Lincoln' ile itibarını kazanmaya ant içmiş gibi görünüyor. 'Argo' da alabilir ama bence 'Lincoln' ağır basacak. Gönül tabii ki 'Amour'un almasını isterdi ama sanki 'Amour' bu kategoriye adına hürmeten konmuş gibi."



EN İYİ YÖNETMEN

"En iyi yönetmen kesin Spielberg olacak."



EN İYİ ERKEK OYUNCU

"Gönlüm Joaquin Phoenix’ten (The Master) yana ama Amerikan tarihinin en büyük başkanlarından Abraham Lincoln’u canlandıran Daniel Day-Lewis’e bu ödülün verileceğini tahmin ediyorum."

