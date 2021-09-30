Eltilerin Savaşı: Konusu, oyuncuları, künyesi... Nerede çekildi?

Vizyon tarihi: 1 Şubat 2020

Tür: Komedi

Yönetmen: Onur Bilgetay

Senaryo: Gupse Özay

Süre: 1 saat 53 dakika

Başroller: Gupse Özay, Merve Dizdar

Konusu: Eltilerin Savaşı, iki elti olan Sultan ve Gizem arasında yaşanan tatlı çekişmelere ve bitmek bilmeyen rekabete odaklanıyor. Aynı apartmanda oturan Sultan ve Gizem adlı iki eltinin tatlı atışmaları sosyal medya düşkünlükleriyle birleşince aralarında bol maceralı ve heyecanlı bir rekabet başlar. (Bu makalenin ardından IMDb puanı en iyi filmler listesine de bakabilirsiniz)





ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİNİN KONUSU NE?

1 Şubat 2020 yılında vizyona giren Eltilerin Savaşı filminin senaryosunda Filmin senaryosunda Gupse Özay imzası bulunuyor. Filmin başrollerde Özay'ın yanı sıra Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu yer alıyor. Eltilerin Savaşı filminin konusu şöyle: Gizem ve Sultan elti olan iki genç kadındır. İkili arasında yaşanan ufak atışmalar bir süre sonra yerini kıyasıya bir rekabete bırakır. Kardeş olan Selim ve Fatih de bir süre sonra eşleri arasında yaşanan bu rekabet rüzgarına kapılır.

ELTİLERİN SAVAŞI NEREDE ÇEKİLDİ?

Eltilerin Savaşı filmi, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Yeşilköy semtinde çekilmiştir.





ELTİLERİN SAVAŞI OYUNCULARI KİMLER?

Eltilerin Savaşı filminin oyuncu kadrosunda şu isimler bir araya geliyor:

Gupse Özay

Merve Dizdar

Ferit Aktuğ

Uraz Kaygılaroğlu

Füsun Demirel

Ali İpin

Hülya Duyar

Kubilay Tunçer

Gamze Demirbilek

Taylan Erler



ELTİLERİN SAVAŞI FRAGMANI