J.K. Rowling'in aynı adlı kitabından sinemaya uyarlanan 'Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?' ve Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay'ı yeniden bir araya getiren 'İkinci Şans' haftanın en iddialı yapımları.

Bu hafta sinemalarda 3'ü yerli 7 yeni film vizyona giriyor. İşte haftanın filmleri...

Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?

J.K. Rowling'in, 2001 yılında yazdığı aynı adlı kitaptan sinemaya uyarlanan ve gezgin bir büyücü olan Newt Scamander'ın Amerika'daki maceralarını sinemaya taşıyan filmin başrollerinde Eddie Redmayne, Ezra Miller, Colin Farrell ile Ron Perlman yer alıyor.

Harry Potter filmleri ile tanınan David Yates'in yönettiği film, Newt Scamander'ın büyülü bavulundaki nesli tükenmekte olan sihirli yaratıkların, bavulun içerisinden kaçarak Amerika sokaklarına taşması sonrası yaşanan maceraları konu alıyor.





İkinci Şans

Özcan Deniz'in yazıp yönettiği ve başrollerini Nurgül Yeşilçay ile paylaştığı filmde ikiliye Mesut Can Tomay, Afra Saraçoğlu, Berrin Arısoy Akhasanoğlu, Fulya Şirin, Aybike Turan ve Füsun Erbulak eşlik ediyor.

Geçmişleriyle yüzleşen iki zıt karakterin hikayesini anlatan filmin konusu şöyle: "Matematik öğretmeni olan Yasemin ile restoran sahibi gurme Cemal'in yolları kesişir. Yasemin geçmişte yaşadığı yanlış evliliğin yaralarını sarmaya çalışan, attığı adımlara dikkat eden bir annedir. Cemal ise sosyal, geçmişinden kurtulmak isteyen gamsız bir adamdır. Bu zıt karakterli ikilinin tanışması önce kavgalı olacaksa da zamanla hüzünlü bir aşka dönüşecektir. Geçmişlerinin derinlerine indiklerinde ikisinin de ikinci bir şansa ihtiyacı olduğu ortaya çıkar."

Mezuniyet

Adrian Titieni, Maria Victoria Dragus, Rares Andrici ve Lia Bugnar rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda Cristian Mungiu var. Altın Palmiye ödüllü "4 Ay, 3 Hafta, 2 Gün" filminin yönetmeni Cristian Mungiu'ya 2016 Cannes Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazandıran yapım; gerçeğin göreliği, fedakarlığın muğlaklığını bir baba-kız ilişkisi üzerinden verirken seyirciye “doğru nedir?” sorusunu sorduruyor.

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Ölüm Alfabesi: Kötülüğün Başlangıcı

Elizabeth Reaser, Lulu Wilson, Annalise Basso ve Henry Thomas’ın oynadığı filmin yönetmeni Mike Flanagan. 2014 yılının hit filmi Ölüm Alfabesi'nin devamı olan film, izleyicileri yeni korkunç bir hikayeyle bir kez daha ruh çağırma tahtasının etkisi altına almayı hedefliyor.

Adam mısın!



Yönetmenliğini Emir Halilzade'nin yaptığı filmde Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı, Ertem Şener, Abdülkerim Durmaz, Kadir Çöpdemir, Ceyhun Yılmaz, Burçin Abdullah, Duygu Şen ve Nagehan Alçı gibi isimler rol alıyor. Filmde sevenleri ile buluşmak üzere bir sponsorun organize ettiği tatile çıkan bir futbol ekibinin, tatil için gittikleri otelde kendilerini karşılayacak olan sponsora bir türlü ulaşamamaları sonrasında başlarına gelen komik olaylar anlatılıyor.

Bir Şey Değilim

Muharrem Özabat'ın yönettiği ve senaryosunu yazdığı filmde Münir Can Cindoruk, Bihter Dinçel, Ahmet Saraçoğlu, Levent Ülgen ve Rıza Sönmez rol alıyor. Film, zor günler geçiren tiyatro oyuncusu bir gencin, kötü adam karakterini oynamak için ikinci sınıf bir sinema filmine çağrılmasının ardından sette yaşadığı olayları anlatıyor.

Ayı Kardeşler: Büyülü Kış

Ding Liang ve Fuyuan Liu'nun yönemenliğini yaptığı animasyon filmin Türkçe seslendirmeleri Arda Kavaklıoğlu, Sinan Divrik, Galip Erdal ve Oğuz Toydemir'e ait. Bir önceki filmi "Ayı Kardeşler: Kurtarma Operasyonu" adıyla vizyona giren serinin son filminde izleyenleri yeni bir macera bekliyor.