Bu hafta vizyonda 10 yeni film var. En dikkat çekenler ise; Florence, Gizli Güzellik, Assassin's Creed, Meçhul Kız ve Dönerse Senindir...

Sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 10 film vizyona giriyor. İşte 23 Aralık 2016 haftasının filmleri...

Gizli Güzellik

Yönetmenliğini David Frankel'in yaptığı filmin dikkat çeken oyuncu kadrosunda Will Smith, Kate Winslet, Naomie Harris, Edward Norton, Helen Mirren, Keira Knightley gibi isimlerden yer alıyor. Yaşanılan trajik olaylara rağmen yaşamın yine de değerli olduğunu göstermeyi amaçlayan filmin konusu şöyle; "Bir reklam yöneticisi, yaşadığı trajedi üzerine hayattan elini ayağını çeker. Kaygılanan arkadaşları umutsuzca onunla bağlantı kurmaya çalışırken o, aşk, zaman ve ölüme mektuplar yazarak evrenden yanıtlar ister. Bu olguların dolu dolu yaşanmış bir hayatla nasıl iç içe geçtiğini anlamaya başlaması ise ancak mektuplarının kendisine kişisel yanıtlar getirmeleriyle gerçekleşir."

Dönerse Senindir

Murat Boz, İrem Sak, Yasemin Allen, Uraz Kaygılaroğlu, Serhat Özcan ve Burak Sevinç'in rol aldığı filmin yönetmeni Erol Özlevi. Senaryosu Gizem Elçi ve Oğulcan Türe'ye ait olan romantik komedi türündeki film, hayatının aşkını geri kazanmaya çalışan bir gencin hikayesine odaklanıyor.

Filmin konusu şöyle; Mehmet’in (Murat Boz), hayatının aşkı Selin’den (Yasemin Allen) ayrıldıktan sonra, onu geri kazanmak için Defne (İrem Sak) ile işbirliği yapması ile başlayan hikaye, sürprizlerle devam edecektir.





Florence

Yönetmenliğini 'Şeytan Marka Giyer' ve 'Mamma Mia!' filmleriyle tanınan Stephen Frears'ın yaptığı filmin başrolünde Meryl Streep var. Başarılı oyuncu Streep'e Hugh Grant, Simon Helberg ve Rebecca Ferguson'un eşlik ettiği film, 1868-1944 yılları arasında yaşamış Florence Foster Jenkins'in gerçek hikayesini anlatıyor.

Assassin's Creed

Oscar adayı Michael Fassbender ve Oscar ödüllü Marion Cotillard ile Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Lee Nicholas Harris, Ariane Labed ve Michael Kenneth Will'in başrollerinde oynadığı filmin yönetmen koltuğunda Justin Kurzel bulunuyor. Aksiyon türündeki 3 boyutlu film, ölüme mahkum edilmiş bir suçlunun "Abstergo Industries" adında çok zengin bir şirket tarafından özel bir proje için ele geçirilmesi sonrasında atalarından olan Aguilar'ın maceralarını deneyimlemesini konu alıyor.

Meçhul Kız

Jean Pierre Dardenne ile Luc Dardenne'nin yönettiği filmin boşrollerinde Adele Haenel, Olivier Bonnaud, Jeremie Renier, Fabrizio Rongione, Thomas Doret ve Louka Minnella bulunuyor. Dram türündeki film, kariyerinde hızlı yükselişin peşinde olan genç bir doktorun, bir akşam mesai saatinden sonra çalan kapıyı açmaması, kısa bir süre sonra kapısına gelen kişinin genç bir kadın olduğunu ve nehir kenarında ölü bulunduğunu yetkililerden öğrenmesi sonrasında düştüğü vicdan azabı içinde kimliği belirlenememiş kızın kim olduğunu öğrenebilmek için verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Kaçış

Kenan Kavut’un yazıp yönettiği filmde; Ali Suliman, Jale Arıkan, Muhammed Cangören ve Mustafa Avkıran rol alıyor. Dram türündeki filmin konusu şöyle; "Savaştan kaçan Suriyeli Cabir ve beraberindekiler Edirne'ye kadar gelmiştir. Grup, Yunanistan'a geçmek üzereyken güvenlik güçlerinin baskınına uğrar. Cabir, kaçar ve bir bölgede birkaç gün saklanır. Aliye ve Sadık'ın çocukları olmadığı için araları bozuktur. Aliye, Cabir'e yardım elini uzatır. Bu iki yalnız ve mutsuz insan, birbirlerine yakınlık duymaya başlarlar."

Siyah Karga

Tayfur Aydın'ın hem yazıp hem de yönettiği filmde, Şebnem Hassanisoughi, Aziz Çapkurt, Murat Toprak, Sedat Culum, Mehmet Ünal ve Aydın Orak rol alıyor. Adını filmde anlatılan bir öyküden alan dram türündeki yapım, memleketi İran'a dönmeye çalışan genç bir kızın yolculuğunu anlatıyor.

Hasret Bitti

Yönetmenliğini Ayhan Özen'in yaptığı filmde Ceyda Ateş, Kemal Uçar, Ferdi Sancar, Frederic Heidon, Yüksel Ünal Serkan Öztürk, Mert Erdoğdu ve Müge Esmeray rol alıyor. Senaryosunu Zeynep Yalgın'ın yazdığı film Almanya'dan Türkiye'ye dönen "Bitti" ailesinin yaşadıklarını konu alıyor.

Değiştir Bakalım

Tuğçe Karaoğlan, Nilgün Kasapbaşoğlu, Arman Kutman, Merve Altınkaya, İnci Pars, Güray Yalçın ve Bora Karakul'un rol aldığı filmin yönetmeni Eda Fatma Gürbüz. Komedi türündeki film, küçük bir kasabada yaşayan kadın ve erkeklerin rol değiştirmesiyle başlayan komik olaylar etrafında dönüyor.

Kar topu Savaşları

Jean-François Pouliot ve François Brisson'un yönetmenliğini yaptığı animasyon türündeki film, küçük bir köyde yaşayan çocukların büyük kar topu savaşını anlatıyor.